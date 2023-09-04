Директор «Аякса» раскрыл причину срыва трансфера Сперцяна

Технический директор «Аякса» Свен Мислинтат объяснил, почему клуб не подписал контракт с полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном.

«Дело не в его способностях, а в том, что он играет в России. Он мог бы стать в «Аяксе» кем-то вроде Де Брёйне в «Сити». Это особенный игрок, таких, как он, не найти за такие деньги», — цитирует Мислинтата De Telegraaf.

В нынешнем сезоне Сперцян забил четыре мяча и отдал результативную передачу в восьми матчах за «быков» во всех турнирах. Его контракт с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что руководство «Аякса» выступает против трансфера Сперцяна.