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Директор «Аякса» раскрыл причину срыва трансфера Сперцяна

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Технический директор «Аякса» Свен Мислинтат объяснил, почему клуб не подписал контракт с полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном.
Директор «Аякса» раскрыл причину срыва трансфера Сперцяна
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Дело не в его способностях, а в том, что он играет в России. Он мог бы стать в «Аяксе» кем-то вроде Де Брёйне в «Сити». Это особенный игрок, таких, как он, не найти за такие деньги», — цитирует Мислинтата De Telegraaf.

В нынешнем сезоне Сперцян забил четыре мяча и отдал результативную передачу в восьми матчах за «быков» во всех турнирах. Его контракт с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что руководство «Аякса» выступает против трансфера Сперцяна.

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