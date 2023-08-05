De Telegraaf: руководство «Аякса» выступает против трансфера Сперцяна
- РИА Новости
Как сообщает De Telegraaf, наблюдательный совет «Аякса» запрещает директору по футбольным вопросам Свену Мислинтату вести переговоры с российским клубом.
По информации источника, Мислинтат считает, что если санкции Евросоюза в отношении России не помешают подписать 23-летнего полузащитника, то трансфер должен состояться.
По его мнению, своей игрой за амстердамскую команду полузащитник сможет переубедить противников своего перехода.
В нынешнем сезоне Сперцян забил один мяч и отдал две результативные передачи в четырёх матчах за «быков» во всех турнирах. Его контракт с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2026 года.
Ранее сообщалось, что гол Сперцяна с пенальти принёс «Краснодару» победу над «Пари НН» в матче третьего тура Российской премьер-лиги.