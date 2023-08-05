Узнать больше

De Telegraaf: руководство «Аякса» выступает против трансфера Сперцяна

Короткая ссылка
В руководстве амстердамского «Аякса» выступают против приобретения полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.
De Telegraaf: руководство «Аякса» выступает против трансфера Сперцяна
  • РИА Новости

Как сообщает De Telegraaf, наблюдательный совет «Аякса» запрещает директору по футбольным вопросам Свену Мислинтату вести переговоры с российским клубом.

По информации источника, Мислинтат считает, что если санкции Евросоюза в отношении России не помешают подписать 23-летнего полузащитника, то трансфер должен состояться.

По его мнению, своей игрой за амстердамскую команду полузащитник сможет переубедить противников своего перехода.

В нынешнем сезоне Сперцян забил один мяч и отдал две результативные передачи в четырёх матчах за «быков» во всех турнирах. Его контракт с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что гол Сперцяна с пенальти принёс «Краснодару» победу над «Пари НН» в матче третьего тура Российской премьер-лиги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить