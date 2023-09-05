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Ахметов: Сперцян должен уезжать и играть в большом европейском клубе

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Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов высказал мнение, что хавбек Эдуард Сперцян должен играть в европейском чемпионате.
Ахметов: Сперцян должен уезжать и играть в большом европейском клубе
  • © Пресс-служба ФК "Краснодар"

«Думаю, на нас это не влияет. Если только на Эдика. А так, конечно, идут разговоры и шутки. Он классный футболист, перспективный игрок, топ для нашего чемпионата. Считаю, что он должен уезжать и проявить себя там, чтобы играть в большом европейском клубе», — цитирует Ахметова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Сперцян забил один мяч и отдал две результативные передачи в четырёх матчах за «быков» во всех турнирах. Его контракт с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2026 года.

Как сообщал журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях, трансфер Сперцяна оставался целью «Аякса», а сам хавбек планировал присоединиться именно к этой команде. Позже директор «Аякса» раскрыл причину срыва трансфера Сперцяна.

Ранее бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал отказ амстердамского «Аякса» покупать полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

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