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Мостовой — об отказе «Аякса» подписывать Сперцяна: большую роль играют агентские действия

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Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал отказ амстердамского «Аякса» покупать полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.
Мостовой — об отказе «Аякса» подписывать Сперцяна: большую роль играют агентские действия
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Мне кажется, что большую роль сейчас играют агентские действия. Интерес к нему есть не только у «Аякса», я уверен. Давайте вспомним историю с Захаряном, когда всплыли €2 млн для его агента. Сейчас действия агентов определяют 90% успеха переходов. Думаю, что и с «Аяксом» могло быть что-то неизвестное нам», — заявил Мостовой RT.

Ранее Мостовой прокомментировал выступление российских футболистов Александра Головина и Далера Кузяева во французской Лиге 1. 

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