Мостовой: Головин и Кузяев заслужили попадание в символическую сборную тура Лиги 1

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал выступление российских футболистов Александра Головина и Далера Кузяева во французской Лиге 1.

«Абсолютно заслуженное и логичное попадание Головина и Кузяева в символическую сборную тура в Лиге 1, тем более их команды добились побед и оба игрока смогли отличиться. «Монако» Головина и вовсе возглавляет чемпионат на данный момент. Но, как мне кажется, воспринимать такие попадания надо более спокойно, в моё время для нас это было привычным делом. Про Головина я изначально говорил, что ему надо обязательно ехать и пробовать свои силы. Он перебрался в Монако, и думаю, что ни о чём не жалеет. Про Кузяева я говорил то же самое: он молодец — бросил себе вызов в 30 лет и уехал. Да, ему, безусловно, сложнее, его клуб только вышел в Лигу 1, но Далер уже забил два мяча. Мы помним, что он не бомбардир, но сейчас у него идёт — и это здорово», — заявил Мостовой RT.

Также Мостовой сравнил российский и французский чемпионаты.

«Я бы не сказал, что есть такие уж очевидные параллели между нашими чемпионатами, но помню по себе: чемпионат Франции достаточно сложный, там много рослых молодых игроков с африканскими корнями, которые голодны до побед, и лёгкой борьбы с ними быть не может», — добавил он.

Ранее Мостовой высказался о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.