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Мостовой: Абаскаль как был неизвестным, так и останется

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.
Мостовой: Абаскаль как был неизвестным, так и останется
  • РИА Новости

«Я не понимаю назначения Абаскаля изначально. Другое дело, что одно время все кричали, что всё здорово и замечательно. Для меня Абаскаль как был ноунеймом, так и останется», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Контракт 34-летнего испанца с красно-белыми заканчивается летом 2025 года. «Спартак» по итогам сезона-2022/23 занял третье место в турнирной таблице.

В матче седьмого тура РПЛ «Спартак» уступил «Краснодару» со счётом 0:2. После игры Гильермо Абаскаль взял на себя вину за поражение.

Красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее Юрий Сёмин поделился мнением о «Спартаке» в текущем сезоне.

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