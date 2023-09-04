Мостовой: Абаскаль как был неизвестным, так и останется

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

«Я не понимаю назначения Абаскаля изначально. Другое дело, что одно время все кричали, что всё здорово и замечательно. Для меня Абаскаль как был ноунеймом, так и останется», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Контракт 34-летнего испанца с красно-белыми заканчивается летом 2025 года. «Спартак» по итогам сезона-2022/23 занял третье место в турнирной таблице.

В матче седьмого тура РПЛ «Спартак» уступил «Краснодару» со счётом 0:2. После игры Гильермо Абаскаль взял на себя вину за поражение.

Красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее Юрий Сёмин поделился мнением о «Спартаке» в текущем сезоне.