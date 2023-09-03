Сёмин считает, что проблемы «Спартака» — в психологии

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о «Спартаке» в текущем сезоне.

«У «Спартака» был хороший старт. Но, видимо, по каким‑то различным причинам стали происходить изменения в составе команды. Проиграли один матч — создали неуверенность у всей команды. Это психология», — приводит слова Сёмина «Матч ТВ».

В матче седьмого тура РПЛ «Спартак» уступил «Краснодару» со счётом 0:2. После игры главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль взял на себя вину за поражение.

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав десять очков. Лидером является «Краснодар» (17).

Ранее сообщалось, что Камоцци считает, что Абаскалю нужно немедленно подать в отставку.