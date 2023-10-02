Шедевр Давилы, гол Жемалетдинова после выхода на замену и седьмой матч Сафонова на ноль: чем запомнился 10-й тур РПЛ

«Локомотив» в концовке вырвал победу над «Нижним Новгородом» благодаря удару вышедшего на замену Рифата Жемалетдинова, а ЦСКА помог сломить сопротивление «Балтики» эффектный гол новичка Виктора Давилы. «Краснодар» взял верх над «Рубином» и укрепился во главе турнирной таблицы, а «Факел» не оставил шансов «Сочи» в противостоянии аутсайдеров. «Динамо» разошлось миром с «Ахматом», а нападающий грозненцев Даниэл Жуниор на 88-й минуте не попал в пустой створ с пары метров. Чем запомнился 10-й тур РПЛ — в материале RT.

Рабочая победа «Краснодара»

Пока «Зенит» продолжает терять очки, «Краснодар» набирает ход и мчится к первому в истории чемпионству. Очередной его жертвой стал «Рубин». Южане снова добились победы в прагматичной манере, не продемонстрировав яркого футбола. Более того, они владели мячом практически наравне с соперником и нанесли меньше ударов в створ (четыре против пяти).

Но подопечные Владимира Ивича хладнокровно реализовали имевшиеся у них моменты, а главным героем стал Джон Кордоба. Сначала колумбиец открыл счёт, подкараулив отскок в штрафной после подачи углового. А в концовке помог поставить точку вышедшему на замену Олакунле Олусегуну. Он выполнил идеальную передачу от лицевой на партнёра, и тому оставалось не промахнуться с близкого расстояния.

Казанцы имели шансы отличиться, но не воспользовались ими. Чего стоит хотя бы попадание Валентина Вады в штангу со стандарта и выход один на один Мирлинда Даку, который ликвидировал Матвей Сафонов. Роль вратаря в успехах коллектива на старте сезона сложно переоценить. В десяти матчах национального первенства он пропустил лишь трижды, семь раз сохранив свои владения в неприкосновенности. Приятно удивляет и показатель предотвращённых им голов (4,9). По нему Сафонову нет равных в лиге.

Шестой гол «Локомотива» в концовке

Непростую победу одержал и «Локомотив», дома столкнувшийся с ожесточённым сопротивлением «Нижнего Новгорода». Однако железнодорожники умудрились взять верх при всего одном выстреле в створ чужих ворот.

На протяжении большей части встречи они владели инициативой и оказывали давление на оборону гостей. Но действовавшие по схеме с тремя центральными защитниками подопечные Сергея Юрана грамотно перекрывали все подходы к собственной штрафной. Оппонентам оставалось уповать исключительно на габариты Артёма Дзюбы. В первом тайме опытный нападающий даже отличился после подачи стандарта, но сделал это рукой.

Вдобавок нижегородцы постепенно пришли в себя и незадолго до перерыва провели пару неплохих контрвыпадов. Но Илья Лантратов справился с ударами Эдгара Севикяна и Николая Калинского с дальней дистанции. Во второй половине Дзюба подустал, и красно-зелёным стало ещё сложнее создавать остроту у чужих ворот. Казалось, матч закончится ничьей.

Склонить чашу весов на свою сторону железнодорожникам помогли грамотные замены Михаила Галактионова. Причём единственный гол себе в актив записал восстановившийся после тяжелейшей травмы Рифат Жемалетдинов. Хавбек после розыгрыша углового другим резервистом Антоном Миранчуком отправил мяч в сетку с поправкой на рикошет. А «Локомотив» в очередной раз проявил характер, отличившись по ходу сезона РПЛ в шестой раз после 80-й минуты. Больше на данном отрезке не смог никто.

Первая встреча Игнашевича и ЦСКА

С аналогичным счётом завершился матч ещё одного столичного коллектива ЦСКА с «Балтикой». Армейцам в противостоянии с аутсайдером удалось прервать пятиматчевую безвыигрышную серию в чемпионате, которая длилась с 13 августа. Дополнительной интриги придавала фигура наставника калининградцев Сергея Игнашевича. Большую часть футбольной карьеры он провёл именно в стане красно-синих и успел стать легендой клуба. Теперь же он впервые встретился со своей бывшей командой в роли тренера. Перед стартовым свистком специалист тепло поприветствовал Игоря Акинфеева. А позже Владимир Федотов выразил уверенность, что бывший капитан сборной России даже в 44 года усилил бы оборону москвичей.

Видимо, его присутствие на «ВЭБ Арене» благотворно сказалось на проблемной защите ЦСКА, и хозяева впервые в текущем сезоне национального первенства не пропустили. Единственной ложкой дёгтя стала травма Ильи Агапова в дебюте, место которого занял Кирилл Набабкин.

Армейцы сумели огорчить Евгения Латышонка лишь раз, зато сделали это эффектно. Виктор Давила, воспользовавшись скидкой Милана Гайча пяткой, левой ногой убрал на замахе летевших в подкат соперников, а правой красиво подкрутил мяч в дальний угол. Чилиец в игре предыдущего тура с «Ростовом» ассистировал Аббосбеку Файзуллаеву, а теперь открыл и свой бомбардирский счёт в России.

Также нельзя не отметить смелый поступок Максима Мухина. В одном из эпизодов хавбек не побоялся пойти головой в подкат, чтобы остановить Артура Галояна.

«Думал, будет опасная атака, и её надо как-то предотвращать. Самым ближайшим местом к мячу оказалась голова. Что сказал судья Ян Бобровский? Он сказал: «Ничего себе. Я до сих пор в шоке», — объяснил Мухин.

Провальный отрезок «Динамо»

А вот «Динамо» не сумело поддержать почин соседей, на выезде разойдясь миром с «Ахматом» — 1:1. Остаётся констатировать, что пауза на матчи сборных не пошла бело-голубым на пользу. Подходили к ней они, расположившись вместе с «Зенитом» и «Крыльями Советов» на второй строчке, а после не одержали ни одной победы в трёх встречах РПЛ.

При этом москвичи едва не уступили второй раз подряд. Хозяева смотрелись не хуже и угрожали владениям Антона Шунина гораздо чаще. В свою очередь, его коллега Михаил Опарин, заменивший на последнем рубеже Георгия Шелию, совершил несколько запоминающихся сейвов. В середине первого тайма подопечные Мирослава Ромащенко вовсе открыли счёт. Евгений Харин на правом краю легко ушёл от Хорхе Карраскаля и выполнил прострел в штрафную. А Светослав Ковачев из-под Роберто Фернандеса пробил в дальний угол.

Парагваец исправился после перерыва, головой замкнув подачу со стандарта. Также в составе гостей нельзя не выделить Битело. Новичок не только ассистировал Фернандесу, но и стал лучшим в команде по целому ряду показателей, например, общему числу касаний (80), пасам под удар (три вместе с Муми Нгамалё), общей точности передач (85 %). Также бразилец дважды успешно шёл в дриблинг и заработал на себе четыре фола.

В концовке вырвать победу могли оба коллектива. У «Динамо» четыре удара по воротам нанёс вышедший на замену Денис Макаров, но ему не хватило точности. А «Ахмат» упустил великолепный момент на 88-й минуте. Бернард Бериша убежал на рандеву с Шуниным, но угодил в штангу, а Даниэл Жуниор на добивании невероятным образом не попал в створ с пары метров.

Подвальное дерби — за «Факелом»

Наконец, в Воронеже состоялось противостояние двух аутсайдеров, недавно решившихся на смену наставников, — «Факела» и «Сочи». На кону стояли очки, которые весной могут стать решающими в борьбе за выживание. И подопечные Сергея Ташуева при поддержке трибун не оставили сопернику шансов — 2:0.

С первых минут они принялись создавать моменты у чужих ворот, но до поры им не улыбалась удача. То не хватало точности, то Николай Заболотный чудом выручал партнёров. Однако в конце первого тайма хозяева получили право на пенальти, назначенный после просмотра VAR, и закономерно вышли вперёд. Причём заработал и реализовал одиннадцатиметровый Евгений Марков. Нападающий хотя и выступает за не самую сильную дружину, демонстрирует неплохую результативность. В текущем розыгрыше турнира в его активе четыре гола из семи командных.

Не успела стартовать вторая половина, как «Факел» удвоил преимущество. Красивую комбинацию ударом в девятку из пределов штрафной завершил Вячеслав Якимов. После этого игру можно было завершать, поскольку гости шли вперёд исключительно по инерции. Им так и не удалось огорчить Александра Беленова. В последних трёх матчах опытный голкипер дважды оставил свои ворота на замке. «Сочи» же потерпел пятое поражение подряд в РПЛ, три из которых — во главе с Александром Точилиным, и опустился на дно таблицы. А ведь всего полтора года назад южане завоевали серебряные медали.