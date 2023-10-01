Нелогичный разгром: «Спартак» владел мячом 70% времени, но проиграл «Крыльям Советов» со счётом 0:4

«Крылья Советов» дома сенсационно разгромили «Спартак» в центральном матче 10-го тура РПЛ. Москвичи владели мячом 70% времени, но практически не проникали в чужую штрафную. Более того, Александр Соболев оказался закрыт Романом Евгеньевым и Александром Солдатенковым, из-за чего угроза на стандартах исходила только от Кристофера Мартинса Перейры и Срджана Бабича. Самарцы же идеально воспользовались своими шансами в контратаках. Уже к 25-й минуте дубль оформил Юрий Горшков, до того не забивавший полтора года. В концовке же матча дело до разгрома довели Бенхамин Гарре и вышедший на замену Владислав Шитов.

Матч между «Крыльями Советов» и «Спартаком» смело можно было назвать ключевым для обеих команд, поскольку он мог существенно повлиять на их перспективы в чемпионате. Самарцы после победы над «Сочи» на сутки даже возглавили таблицу, пока их не обошёл «Краснодар». Теперь же у них была возможность воспользоваться неожиданной осечкой «Зенита» в противостоянии с «Оренбургом» и ещё больше оторваться от преследователей на второй строчке.

Москвичи в случае взятия трёх очков как раз поднялись бы на неё, опередив помимо подопечных Игоря Осинькина «Локомотив». Не менее важно для красно-белых было доказать, что трёхматчевая победная серия, в ходе которой они не пропустили ни одного мяча, не случайность. Главный возмутитель спокойствия нынешнего сезона РПЛ прекрасно для этого подходил.

Тем более хозяева столкнулись с кадровыми сложностями. Не попал в заявку целый ряд исполнителей, среди которых несколько ключевых: первый номер Иван Ломаев, опорник Сергей Бабкин и форвард Владимир Писарский. Зато вернулся в строй после повреждения Бенхамин Гарре.

Гости, напротив, обошлись почти без травм. Разве что выбыл Александр Селихов, чьё место на последнем рубеже занял Александр Максименко, успешно вышедший на замену в дерби с «Динамо» и несколько раз выручивший партнёров. В остальном по сравнению с данной встречей Гильермо Абаскаль произвёл лишь одну рокировку: в середине поля расположился не Данил Пруцев, а Роман Зобнин.

Было очевидно, что «Спартак» ждёт непростое испытание, но мало кто мог предположить, насколько неудачным получится оно. Москвичи сделали ставку на активное начало и с ходу прижали соперников к воротам. Они стремились создавать перегруз на флангах и оттуда доставляли мяч в штрафную на высокого Александра Соболева. Чаще москвичи организовывали давление на правый край обороны, пользуясь тем, что Гарре не всегда дисциплинированно поддерживал Николая Рассказова. Чтобы создать численное преимущество, сюда смещались и Виктор Мозес, и Даниил Хлусевич. Это принесло свои плоды. Богдану Овсянникову пришлось вступать в игру после ударов Алексиса Дуарте и Соболева.

«Крылья», очевидно, делали ставку на стремительные контрвыпады. Впереди у них всегда дежурили быстрые лёгкие Гарре, Никита Салтыков и Амар Рахманович, готовые убежать вперёд. Задумка сработала уже на седьмой минуте. Самарцы воспользовались потерей Промеса на чужой половине, вышли из-под прессинга и в несколько передач доставили мяч Салтыкову. Тот, в свою очередь, протащил его до штрафной и отдал передачу налево на свободного Юрия Горшкова. Александр Максименко потрогал снаряд после выстрела защитника в ближний, но преградить ему путь в сетку не сумел. Не лучшим образом в данном эпизоде сыграли и защитники красно-белых. Денисов зазевался и вовремя не накрыл автора гола, хотя Дуарте призывал партнёра сделать это.

Пропустив, коллектив Абаскаля вынужден был ещё больше раскрываться и оставлять свободное пространство для хозяев. При этом оборонялись они в высшей степени внимательно и осторожно. При потере к Александру Солдатенкову и Роману Евгеньеву сразу же опускался Максим Витюгов — и команда переходила на расстановку с тремя центральными защитниками. Опорную же зону закрывал Фернандо Костанца.

В результате «Спартаку» крайне сложно было пробиться вперёд и проникнуть в штрафную. Неудивительно, что если москвичи и били по воротам, то с дальней дистанции. Например, Промес мог быстро сравнять счёт, но угодил в штангу. А Соболеву приходилось уходить за мячом на фланги, поскольку все подачи по воздуху «снимали» высокие Евгеньев и Солдатенков.

Самарцы же проявили уникальную реализацию и на 26-й минуте удвоили преимущество в счёте. Причём вновь удалось отличиться не славящемуся высокой результативностью Горшкову. И опять они легко в несколько передач прошли оборону оппонента. После розыгрыша аута Рахманович выполнил классный пас на левый край Горшкову, а тот из-под Тео Бонгонды с линии штрафной пробил в дальний. Максименко и в данной ситуации не выручил.

Примечательно, что автор дубля до отчётной встречи забил за «Крылья» всего пять мячей, а в последний раз отличился в мае прошлого года как раз в выездном противостоянии со «Спартаком».

Казалось, во второй половине гости попытаются навязать оппоненту борьбу и возродить интригу, тем более в первом они регулярно создавали подходы. На деле игра у них разладилась абсолютно. Москвичи хотя и контролировали мяч, практически не имели шансов сократить отставание. В этом плане им ощутимо не хватало в опорной зоне Пруцева или Руслана Литвинова, способных помочь при развитии атак. Мозес оказался не слишком заметен, как и Зобнин, а Кристофер Мартинс Перейра больше отвечал за разрушение.

Зато у хозяев почти каждый контрвыпад нёс в себе опасность. Например, Гарре, сместившись с правого края, с линии штрафной пробил в руки Максименко. Справился вратарь и с выстрелом Рахмановича головой с близкой дистанции. А при потере на чужой половине подопечные Осинькина включали высокий прессинг, не позволяя соперникам быстро убегать вперёд.

Понимая, что необходимы изменения, Абаскаль по истечении часа противостояния решился на тройную замену. Как уже говорилось, напрашивался выход в середину Пруцева или Литвинова, но они остались в резерве. Зато испанец освежил фланги. Самое удивительное, он впервые в нынешнем сезоне досрочно убрал с поля Промеса. Нидерландец был крайне этому не рад и в сердцах ударил кулаком по скамейке. Его место на левом краю атаки занял Антон Зиньковский. На противоположном расположился Хесус Медина. А первому слева был призван помогать свежий Олег Рябчук.

Но перестроения не сработали. Десятикратные чемпионы России продолжали нагнетать давление вхолостую. Мотор работал на повышенных оборотах, а машина всё не ехала вперёд. Во многом это было связано с тем, что совершенно потерялся Соболев, а заменить его с учётом травмы Павла Мелёшина оказалось некем. В результате единственный опасный момент создал как раз Зиньковский. С его выстрелом в дальний не без труда справился Овсянников. Этот удар оказался третьим и последним для «Спартака» в створ в этот вечер.

Зато сработали замены у Осинькина, который в концовке также освежил линию атаки. Это помогло «Крыльям» довести дело до разгрома. Сначала Костанца от лицевой покатил снаряд активному Гарре, и тот не оставил шансов Максименко.

А точку поставил воспитанник красно-белых Владислав Шитов, выкупленный самарцами у столичного клуба в начале года. Причём отличился он в издевательском стиле. После заброса пяткой в исполнении ещё одного резервиста Георгия Зотова форвард легко продавил Срджана Бабича, который понадеялся на Максименко, и, прокинув мяч мимо неосмотрительно выскочившего за пределы штрафной вратаря, поразил пустой створ.

Таким образом, «Крылья Советов» не только одержали четвёртую победу в последних пяти турах национального первенства и закрепились на второй позиции, но и в третий раз подряд обыграли «Спартак» в домашних стенах. Красно-белые же потерпели самое крупное поражение в РПЛ с момента разгрома от «Зенита» в 2021-м со счётом 1:7.

В довершение всех бед в концовке повреждение колена в ходе неудачного единоборства с соперником получил Даниил Хлусевич. А Соболев заработал четвёртую жёлтую карточку в текущем розыгрыше чемпионата. Теперь из-за дисквалификации он пропустит грядущее дерби с ЦСКА.