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Низвержение чемпиона: «Зенит» потерпел два поражения подряд в РПЛ и отстал от «Краснодара» на семь очков

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Борислав Головин
«Зенит» потерпел второе подряд поражение в РПЛ. Вслед за «Локомотивом» петербуржцы на выезде уступили «Оренбургу», впервые за 16 лет трижды пропустив в первом тайме. Осечкой действующего чемпиона воспользовался «Краснодар», который увеличил отрыв от конкурента до семи очков. Наибольшие проблемы подопечные Сергея Семака испытывают в обороне. Схема с тремя центральными защитниками не помешала их соперникам отличиться восемь раз в последних трёх встречах. При этом команда допустила потери в матчах почти со всеми прямыми конкурентами, за исключением «Спартака», а «Динамо» и «Локомотиву» позволила вырвать победы в добавленное ко второму тайму время.
Низвержение чемпиона: «Зенит» потерпел два поражения подряд в РПЛ и отстал от «Краснодара» на семь очков
  • РИА Новости

Неуверенную поступь «Зенита» можно назвать одним из главных разочарований нынешнего сезона РПЛ. После десяти туров у него в активе всего 17 очков (худший показатель для команды с 2011-го), и клуб отстаёт от лидирующего «Краснодара» на семь. В пассиве же значатся три поражения (от «Локомотива», «Динамо» и «Оренбурга»), больше чем за весь предыдущий розыгрыш турнира.

Подопечные Сергея Семака крайне неудачно стартовали, одержав только одну победу в трёх первых турах, однако в следующих пяти выиграли четырежды и разошлись миром с ЦСКА. Казалось, наставник успешно решил основные проблемы вверенного ему коллектива, перестроившись на схему с тремя центральными защитниками. В результате тот почти перестал пропускать. Впереди крайне продуктивен был Матео Кассьерра, лидирующий в гонке бомбардиров с восемью голами. А конструировали атаки Клаудиньо и вернувшийся в Россию Вендел.

Увы, пауза на встречи сборных явно не пошла сине-бело-голубым на пользу, хотя сразу после неё они разгромили «Рубин». Но далее последовала новая неудачная серия с двумя поражениями подряд в чемпионате с общим счётом 2:5 от «Динамо» и, что особенно неожиданно, «Оренбурга», которому до того они никогда не уступали. В Кубке же петербуржцы пропустили три мяча от «Ахмата», хотя взяли верх в серии пенальти.

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«У них сейчас закономерный спад, такое случается у всех. Особенно учитывая то, что Санкт-Петербург покинул Малком, а Вильсон Изидор пока не является ему достойной заменой. Также непонятная ситуация сложилась с Венделом и его будущим, это повлияло на микроклимат. В каких-то матчах команде просто не везло, как это было в игре с «Локомотивом». Пропустили случайный мяч и могли сравнять несколько раз в концовке. Во встрече с «Оренбургом» проблема заключалась больше в настрое, ведь забили первыми», — заявил в интервью RT бывший нападающий дружины из Северной столицы Алексей Гасилин.

Наиболее серьёзные сложности действующий чемпион испытывает в обороне. Как уже говорилось, переход на расстановку с тремя центральными защитниками поначалу принёс результат. Отказался от неё Семак только в противостоянии с «Рубином», которое, по иронии судьбы, закончилось крупной сухой победой. Однако последующие встречи продемонстрировали, что данный ход нельзя считать панацеей.

Во-первых, из-за повреждений Родригао и Дмитрия Чистякова тренер вынужден зачастую использовать разных футболистов, которым банально не хватает сыгранности друг с другом. Страхиня Эракович вообще перебрался в Россию только летом. Ещё не завершена и адаптация Роберта Ренана, чаще остающегося на скамейке. Позицию правого центрального вовсе вынужденно закрывал в большинстве матчей Вячеслав Караваев, тогда как на его месте действовал Марио Фернандес.

Во-вторых, штаб по причине травм вынужден использовать разные сочетания. Так, в матче с «Ахматом» в центре обороны расположились Нуралы Алип, Эракович и Ренан, во встрече с «Локомотивом» — Эракович, Алип и Караваев, а в противостоянии с «Оренбургом» — Дуглас дос Сантос, Алип и Эракович.

Всё это приводит к грубым помаркам. Особенно показательной получилась игра с оренбуржцами. Уже в дебюте Дмитрий Воробьёв с линии вратарской спокойно замкнул навес с фланга. Не уследил за ним Дуглас. Вскоре после подачи углового Воробьёву позволили беспрепятственно выполнить скидку, а Матиасу Пересу — замкнуть её. Наконец, в моменте с мячом Брайана Мансильи Юрию Ковалёву дали накрутить двоих оппонентов в штрафной.

«Нельзя так бросать соперников в собственной штрафной в не самых сложных ситуациях. Уверен, все исполнители в команде способны показывать больше, но сейчас они просто не демонстрируют свой уровень. Считаю, мастерство Семака определит дальнейшее развитие», — отметил в комментарии RT экс-хавбек «Зенита» Алексей Игонин.

А матч с железнодорожниками венчала грубейшая ошибка при вводе мяча из-за боковой на своей половине. Данил Круговой слишком сильно бросил его на Барриоса. Колумбиец позволил Максиму Глушенкову совершить перехват, ворваться в штрафную и выполнить пас на пустые Наиру Тикнизяну. По мнению Семака, корни подобного уходят в вопрос психологии.

«Моменты, связанные с ошибками: обидная ничья в Ростове-на-Дону на последних минутах — необязательная помарка и пенальти. С ЦСКА обидная ничья, поражения от «Динамо» и «Локомотива» достаточно неприятные. Именно данный компонент, наверное, самый сложный. В этом отношении нам нужно будет потихоньку работать для того, чтобы таких ошибок стало меньше», — цитирует специалиста официальный сайт клуба.

В предыдущие годы неизменно страховал партнёров Вильмар Барриос. Однако в текущем сезоне он будто не демонстрирует свой уровень, хотя, если верить статистическим показателям, сильно не регрессировал. Немного сдал он лишь по среднему числу перехватов за матч (1,2 против 1,6 в прошлом розыгрыше РПЛ). Количество отборов осталось на прежнем уровне — 2,2.

Вероятно, на настрое легионера сказался сорвавшийся трансфер в АПЛ. По информации одного из источников, «Ноттингем Форрест» интересовался им ещё зимой, но опорник остался, хотя, согласно действующим на тот момент правилам ФИФА, имел право приостановить соглашение. Летом выступающие в России иностранцы такой возможности лишились, а руководство не захотело отпускать одного из лидеров.

Да и другим футболистам «Зенита» сложно найти в себе мотивацию после пяти завоёванных чемпионств подряд с учётом отсутствия еврокубков. Как результат, команда вместо того, чтобы вырывать очки в концовках, как это происходило раньше, пропускает. В дополнительное время оказались упущены ничьи в противостояниях с «Динамо» и «Локомотивом» и победа над «Ростовом». Причём две первые осечки имели место в родных стенах. Неслучайно после поражения от железнодорожников в СМИ появилась информация о разносе, устроенном коллективу генеральным директором Александром Медведевым, хотя он её и опроверг.

Что гораздо важнее, ранее собиравшие важные баллы как робот петербуржцы потеряли их во встречах почти со всеми прямыми конкурентами. Игры с «Локо» и «Динамо» вспоминали уже неоднократно. В противостоянии с ЦСКА сине-бело-голубые с огромным трудом вырвали ничью на последних минутах. Удалось одолеть лишь «Спартак», но судьбу дерби двух столиц во многом определили спорные кадровые решения Гильермо Абаскаля.

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Не вселяет уверенности в подопечных и поведение Семака, зачастую оправдывающего неудачи плохим судейством. Например, после матча с красно-зелёными наставник посетовал, что все решения ЭСК РФС ему непонятны, и подчеркнул, что арбитры трактуют одинаковые эпизоды по-разному. Отчасти с ним можно согласиться, ведь работа рефери вызывает вопросы почти у всех. Но прежде «Зенит» брал своё, невзирая на их помарки.

Жаловался специалист и на кадровую ситуацию в связи с уходом Малкома и Далера Кузяева. С одной стороны, его можно понять, ведь тяжело быстро заменить двух ключевых исполнителей. С другой, летом коллектив приобрёл Эраковича, Александра Коваленко, Фернандеса и ещё нескольких молодых исполнителей и взял в аренду Изидора.

«В настоящий момент команда испытывает определённые проблемы, связанные с перестройкой после ухода важных футболистов, которые определяли её игру. И речь не только о закрывшемся недавно трансферном окне. Как видим, непросто заменить и того же Ярослава Ракицкого. Сейчас в глаза бросаются очевидные слабости петербуржцев в обороне и в центральной зоне, чем пользуются соперники. На мой взгляд, пока мы не видим, чтобы данный вопрос как-то решался. Семаку скорее удаётся справляться с этим в отдельно взятых матчах благодаря определённым перестановкам и изменениям тактического рисунка, но он пока не может найти долгосрочный вариант», — подчеркнул Игонин.

Тем не менее, несмотря на неудачный отрезок и семиочковое отставание от лидера, для сине-бело-голубых ещё не всё потеряно с точки зрения борьбы за золотые награды. Благоволит им и календарь, ведь в ближайших четырёх турах из сильных соперников предстоит встретиться только с главной сенсацией — «Крыльями Советов». «Сочи», «Ахмат» и «Балтика» петербуржцам вполне по плечу. Зато дальше их ждёт домашнее противостояние с «Краснодаром», которое станет во многом определяющим в сражении за чемпионство.

«Зенит» обязан справляться с такими спадами, всё-таки он пять раз подряд занимал первое место. Да, в нынешнем сезоне всё немного иначе. Считаю, «Краснодар» — основной претендент на золото, но сине-бело-голубые вновь будут первыми. Я верю в них», — дал свой прогноз Гасилин.

Игонин же уверен: если выправить ситуацию не удастся, тренер вполне может быть уволен.

«Никто не застрахован от этого, и Семак — не исключение. Однако коллектив ранее не испытывал подобных проблем, и, можно сказать, главный тренер впервые с таким столкнулся. На мой взгляд, стоит присмотреться к новичкам. Ближайшие несколько недель покажут, достойны ли они выступать за «Зенит». Ну и, конечно, интересно будет наблюдать за дальнейшей работой наставника», — подытожил эксперт.

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