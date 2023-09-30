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Агент: не знаю, насколько серьёзна травма у Фернандеса, надеюсь всё обойдётся

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Жорже Машаду, агент защитника «Зенита» Марио Фернандеса, высказался о травме своего клиента в матче десятого тура с «Оренбургом».
Агент: не знаю, насколько серьёзна травма у Фернандеса, надеюсь всё обойдётся
  • Gettyimages.ru

«Не знаю, насколько серьёзна травма у Марио, я не врач. Семак сказал, что у футболиста проблема с голеностопом? Тогда надо спрашивать у «Зенита». Надеюсь, всё обойдётся», — цитирует Машаду Sport24.

Напомним, что футболист получил травму на девятой минуте матча с «Оренбургом».

«Оренбург» впервые в истории обыграл «Зенит» в чемпионате России по футболу. Встреча в Оренбурге завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

«Оренбург» поднялся на 11-е место в турнирной таблице РПЛ с 11 очками. Сине-бело-голубые с 17 баллами идут на третьей строчке. 

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом».

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