Игонин — о поражении «Зенита» от «Оренбурга»: нельзя так бросать футболистов в штрафной

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал поражение петербургского клуба от «Оренбурга» в десятом туре чемпионата России.

«С одной стороны, те мячи, которые были пропущены от «Оренбурга», дают нам право похвалить соперника. Но нельзя так бросать футболистов в собственной штрафной в не самых сложных эпизодах. Уверен, все исполнители в команде способны играть лучше, но сейчас они просто не демонстрируют свой уровень. Считаю, мастерство Семака определит дальнейшее развитие ситуации», — рассказал Игонин RT.

Ранее Игонин высказал мнение, что главный тренер петербургского клуба Сергей Семак не может найти решение проблем команды.