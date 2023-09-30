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Игонин — о поражении «Зенита» от «Оренбурга»: нельзя так бросать футболистов в штрафной

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Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал поражение петербургского клуба от «Оренбурга» в десятом туре чемпионата России.
Игонин — о поражении «Зенита» от «Оренбурга»: нельзя так бросать футболистов в штрафной
  • РИА Новости

«С одной стороны, те мячи, которые были пропущены от «Оренбурга», дают нам право похвалить соперника. Но нельзя так бросать футболистов в собственной штрафной в не самых сложных эпизодах. Уверен, все исполнители в команде способны играть лучше, но сейчас они просто не демонстрируют свой уровень. Считаю, мастерство Семака определит дальнейшее развитие ситуации», — рассказал Игонин RT.

Ранее Игонин высказал мнение, что главный тренер петербургского клуба Сергей Семак не может найти решение проблем команды.

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