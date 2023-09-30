Узнать больше

Игонин посетовал, что Семак не может найти решение проблем «Зенита»

Короткая ссылка
Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин высказал мнение, что главный тренер петербургского клуба Сергей Семак не может найти решение проблем команды.
Игонин посетовал, что Семак не может найти решение проблем «Зенита»
  • Gettyimages.ru

«В настоящий момент команда испытывает определённые проблемы, связанные с перестройкой состава из-за ухода важных футболистов, которые определяли стиль её игры. И речь не только о закрывшемся недавно трансферном окне. Как видим, непросто заменить и того же Ярослава Ракицкого. Сейчас в глаза бросаются очевидные слабости петербуржцев в обороне и в центральной зоне, чем пользуются соперники. На мой взгляд, пока мы не видим, чтобы данный вопрос как-то решался. Сергею Семаку скорее удаётся справиться с этим в отдельно взятых матчах благодаря определённым перестановкам и изменениям тактического рисунка, но он пока не может найти долгосрочный вариант», — заявил Игонин RT.

Ранее бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о поражении петербургского клуба от «Оренбурга» в десятом туре чемпионата России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить