Игонин посетовал, что Семак не может найти решение проблем «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин высказал мнение, что главный тренер петербургского клуба Сергей Семак не может найти решение проблем команды.

«В настоящий момент команда испытывает определённые проблемы, связанные с перестройкой состава из-за ухода важных футболистов, которые определяли стиль её игры. И речь не только о закрывшемся недавно трансферном окне. Как видим, непросто заменить и того же Ярослава Ракицкого. Сейчас в глаза бросаются очевидные слабости петербуржцев в обороне и в центральной зоне, чем пользуются соперники. На мой взгляд, пока мы не видим, чтобы данный вопрос как-то решался. Сергею Семаку скорее удаётся справиться с этим в отдельно взятых матчах благодаря определённым перестановкам и изменениям тактического рисунка, но он пока не может найти долгосрочный вариант», — заявил Игонин RT.

Ранее бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о поражении петербургского клуба от «Оренбурга» в десятом туре чемпионата России.