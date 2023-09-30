Петржела: в победе «Оренбурга» над «Зенитом» нет никакой сенсации

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о поражении петербургского клуба от «Оренбурга» в десятом туре чемпионата России.

«В победе «Оренбурга» нет никакой сенсации. Такое бывает. Не думаю, что у «Зенита» есть какие-то проблемы, но в этом сезоне РПЛ чемпион может смениться. «Зенит» не выглядит так как раньше. Я бы хотел, чтобы другая команда победила в чемпионате», — цитирует Петржелу Sport24.

«Оренбург» впервые в истории обыграл «Зенит» в чемпионате России по футболу. Встреча в Оренбурге завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

«Оренбург» поднялся на 11-е место в турнирной таблице РПЛ с 11 очками. «Сине-бело-голубые» с 17 баллами идут на третьей строчке.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом».