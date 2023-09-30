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Данни: «Зенит» поборется за чемпионство, несмотря на неудачный старт сезона

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Бывший футболист «Зенита» Мигель Данни прокомментировал поражение петербургской команды от «Оренбурга» в десятом туре чемпионата России.
Данни: «Зенит» поборется за чемпионство, несмотря на неудачный старт сезона
  • РИА Новости

«Правда в том, что у них сейчас сложный период, но я верю, что они переломят ситуацию и вернутся к победам. Да, не особо удачный старт сезона для «Зенита», но, несмотря на всё это, они ещё поборются за чемпионство», — цитирует Данни «Спорт-Экспресс».

«Оренбург» впервые в истории обыграл «Зенит» в чемпионате России по футболу. Встреча в Оренбурге завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

«Оренбург» поднялся на 11-е место в турнирной таблице РПЛ с 11 очками. Сине-бело-голубые с 17 баллами идут на третьей строчке. 

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом».

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