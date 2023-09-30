Спорные пенальти и удаление, молчание Гончаренко и гнев Иванова: матч РПЛ «Ростов» — «Урал» завершился скандалом

«Урал» в гостях сыграл вничью с «Ростовом» в 10-м туре чемпионата России по футболу. По ходу встречи екатеринбуржцы вели 2:0, но удержать преимущество не смогли. При этом первый мяч они пропустили после спорного пенальти, а в концовке остались вдесятером: прямую красную карточку получил автор гола и передачи Андрей Егорычев. По окончании матча главный тренер Виктор Гончаренко отказался отвечать на вопросы журналистов, а президент клуба Григорий Иванов жёстко раскритиковал как главного арбитра Романа Галимова, так и главу департамента судейства РФС Милорада Мажича.

Десятый тур чемпионата России по футболу сезона-2023/24 открывался противостоянием между «Ростовом» и «Уралом». Обе команды подходили к нему далеко не в лучшей форме. Безвыигрышная серия хозяев составляла пять встреч, гостей — четыре, поэтому матч имел для обоих особое значение, а очередная неудача могла серьёзно сказаться на настрое коллектива. И в такой ситуации потерять преимущество в два мяча и упустить победу крайне болезненно. Особенно, если причиной тому во многом стали вердикты рефери.

За последний месяц екатеринбуржцы уже несколько раз выражали несогласие с решениями арбитров и обращались в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС). В конце августа они были недовольны пенальти, назначенным в игре с «Рубином» в Кубке России (1:2), пару дней назад требовали разобрать два эпизода в матче РПЛ с «Краснодаром» (0:2). По мнению представителей клуба, Виталий Мешков ошибочно засчитал гол в ворота «шмелей», а уже в компенсированное время не поставил 11-метровый в противоположные. И всё это сопровождалось довольно жёсткими комментариями в адрес официальных лиц.

Так, после поражения от «Рубина» президент «Урала» Григорий Иванов назвал случившееся «чистым беспределом» и призвал применить жёсткие санкции к обслуживавшему тот матч Яну Бобровскому.

«Это не первый раз так. Если ты судья, то суди, что есть. Если же работаешь по блату... Считаю, таких арбитров не должно быть. Так что обязательно будем писать в ЭСК», — заявил Иванов «Матч ТВ».

По окончании встречи с «Рубином» от оценки действий арбитров не удержался уже и Гончаренко. В частности, он упрекнул рефери в поддержке одного из коллективов и подверг критике систему VAR.

«Самое обидное, что мы сейчас не понимаем, что такое VAR и зачем он нужен. То есть если помощник судьи определяет офсайд, значит, это офсайд. А не VAR ищет какую-то ситуацию, чтобы помочь команде, которой надо помочь. Мы неоднократно уже в этом убеждались. К сожалению, с такими клубами, как наш, эпизод даже смотреть не будут. (Матч. — RT) закончился с ложным счётом, такой результат — на этом всё», — сказал наставник в ходе флеш-интервью.

На этот же раз Гончаренко не проронил ни слова после окончания встречи. На все вопросы журналистов он не ответил, причём отказался обсуждать не только свои тактические изменения, но и неоднозначные судейские вердикты. А их в этот раз было достаточно. Уже в середине тайма главный арбитр Роман Галимов назначил спорный пенальти в ворота «Урала», а за 11 минут до окончания второго удалил с поля Андрея Егорычева.

К 17-й минуте многим могло показаться, что неудачная серия екатеринбуржцев наконец прервётся. Гости очень здорово стартовали и забили два быстрых гола, причём в обоих принял участие тот самый Егорычев. Сначала он здорово открылся на ближней штанге при розыгрыше углового и исполнил не то удар, не то скидку, после которой мяч рикошетом от головы Гильерме Шеттине оказался в сетке. А потом сам откликнулся на пас Эрика Бикфалви и оставил не у дел Сергея Песьякова.

Но комфортным преимуществом в счёте «Урал» владел недолго. Уже 11 минут спустя в штрафной гостей возник эпизод, который впоследствии привёл к назначению пенальти. Мяч попал в отставленную в сторону руку защитника «шмелей» Кики. И хотя сам Галимов этого не заметил, видеоассистент поспешил ему подсказать. Но интересно другое. В ходе верховой борьбы Хорен Байрамян попал локтем в спину португальцу, что могло стать причиной его неосторожной игры в собственной штрафной. Однако главный арбитр не придал значения этому обстоятельству и указал на точку. Максим Осипенко не промахнулся.

На волне этого успеха «Ростов» рванул вперёд и уже после перерыва восстановил паритет усилиями Ильи Вахании, впервые отличившегося в РПЛ. Ещё одним ударом по «Уралу» стало удаление Егорычева. На 79-й минуте тот повалил на землю Мохаммада Мохеби, прервав его прорыв к воротам Ильи Помазуна. Правда, произошло это практически у боковой линии поля, до створа было метров 25, а на подстраховку Андрею мчались сразу трое партнёров. Однако Галимов всё равно посчитал это «лишением явной возможности забить гол» и удалил с поля хавбека.

Даже оставшись вдесятером, «Урал» всё равно пытался вырвать победу, но был вынужден довольствоваться лишь ничьей. А ведь мог и вовсе потерпеть очередное поражение, будь немного точнее Данил Глебов и Даниил Уткин. Ростовчане же нанесли на треть больше ударов по воротам (21:13), превзошли соперника по ожидаемым голам (2,35 — 1,4) и заслужили похвалу со стороны наставника. Валерий Карпин назвал игру коллектива «одной из лучших в сезоне», а также отметил, что преимуществом владели именно его подопечные.

«Дошли до ворот полтора раза, к нашей штрафной подошли — забили два гола. Это и есть футбол. Одна команда, которая пытается, играет, делает передачи, пытается выходить из обороны. Что, до 0:2 не хотели? Делали всё то же самое, что и после 0:2. Единственное, надо реализовывать моменты, которые были. Могло быть ещё больше, если бы принимали правильные решения и исполняли. Сейчас об этом говорить смысла уже нет», — цитирует специалиста «Чемпионат».

Однако в стане гостей были иного мнения относительно противостояния. По мнению того же Шеттине до назначения 11-метрового «Урал» был лучше.

«Забили два хороших гола, хорошо играли, пока не поставили спорный пенальти, которого не должно было быть. В перерыве тренер просил придерживаться плана… Счастлив, что сумел забить. То, что сыграли вничью, не так украсило мои эмоции», — приводит слова Шеттине «Матч ТВ».

Но если форвард «шмелей» был максимально сдержан в оценках работы бригады арбитров, то президент клуба в выражениях не стеснялся. Первым делом тот обрушился на самого Галимова, причём особенно жёстко раскритиковал за эпизод с Егорычевым.

«Галимов? Его надо было давно выгнать и закончить его судейство, ну а зачем? Я его ещё отмазывал, что он такой хороший парень, что он так судит. А он негодяй! Взял и удалил. Удаления никакого не было и фола, нам поставил пенальти. Ну, что это такое? Я уже не знаю с кем разговаривать, с кем бороться, что делать», — заявил Иванов «Спорт-Экспрессу».

На этом глава «шмелей» не остановился. Впоследствии он назвал судейство «говном», подобные решения арбитров — плевком в лицо всей команде, а также не исключил, что таким образом Мажич мстит за регулярные обращения в ЭСК и недовольство действиями рефери. По большому счёту, уже к этому моменту Иванов наговорил на беседу с представителями комитета по этике, но не остановился.

«Судейский беспредел? Если журналисты говорят, что это беспредел, то, по мне, это вообще катастрофа. По моему мнению, их всех (арбитров. — RT) нужно взять и утопить. Игра шла спокойно, два забили, а судья придумал пенальти и всё сломал. И футболиста выгнал ни за что. Это как?! Не могу сказать, что бы сделали с судьёй в 90-е за такую работу», — цитирует Иванова Sport24.

По его словам, наибольшее разочарование у него вызывает отсутствие выхода из данной ситуации. Иванов напомнил о регулярных обращениях в ЭСК, но указал на отсутствие сдвигов.

«Я сегодня разговаривал с руководителями нашего футбола. Говорю: «Объясните, что делать?» Мы после каждой игры пишем в ЭСК. Три раза уже признали, что мы правы. И что делать? Давайте я сейчас, чтобы закончить с футболом, возьму биту, выбегу на поле и разобью кому-нибудь голову. Пускай меня дисквалифицируют пожизненно. Что ещё делать? Всё, что надо, я уже делаю, но никакого толка не вижу», — добавил Иванов.

В то же время он поддержал бойкот Гончаренко, заявил о намерении вновь обратиться в ЭСК за разъяснениями, а напоследок вновь «проехался» по Мажичу. Иванов назвал его «каким-то сербом» и упрекнул в излишней лояльности по отношению к подопечным.

«Если у меня сегодня Кики сыграл безобразно, я так считаю, то он следующий матч не будет играть — его тренер не поставит. Понимаете? А судье, получается, можно? Он придумал пенальти… Все специалисты увидели, что его не было. Нам даже не сообщают, как его накажут. Нам сейчас сказали, что Мешков был неправ — VAR не должен был вмешиваться. А толку-то? Я могу оштрафовать тренера, футболиста — за их неправильную работу. Тренер может посадить одного спортсмена. А у судей — твори что хочешь!» — приводит слова Иванова «Чемпионат».

Помимо прочего, функционер указал на ещё ряд спорных эпизодов, трактованных не в пользу гостей. По его словам, Галимов также пропустил момент с ударом по лицу Сильвие Бегича, броски мяча в Дениса Кулакова и Алексея Каштанова.

«Нужно поднимать эту проблему! Я пишу каждый тур письма! И что? Ничего не меняется! Привозим Мажичей… У нас же своих нет. Все негодяи они!» — заключил глава «Урала».

Безусловно, результат встречи такие эмоции и комментарии не изменят. Как и запрос в ЭСК, способный разве что повлиять на вердикт по Егорычеву, чьё удаление выглядит довольно спорным. При этом пенальти вполне могут признать легитимным. Тот же бывший рефери Игорь Федотов и вовсе считает, что у Галимова были все основания поставить 11-метровый. И даже несмотря на контакт с Байрамяном.

«Игрок «Урала» выпрыгнул и отставил руку в сторону, тем самым увеличив площадь тела. Сейчас такие пенальти ставят, тут вопросов нет. Кому-то это может быть непонятно, люди могут спрашивать, куда же футболисту было девать руки. Но сейчас это даже не момент для обсуждения. Что касается действий Байрамяна: даже если это толчок, то он лёгкий, и Галимов такие моменты на протяжении всего тайма не свистел. Оба выпрыгивали, игроку «Ростова» мяч в спину попал. Так что с его стороны всё было чисто», — выразил мнение Федотов.

Что касается Иванова, то тот рискует пропустить оставшиеся встречи «Урала» в осенней части сезона. Как сообщает журналист Иван Карпов, избежать приглашения на заседание комитета по этике ему вряд ли удастся. А по его итогам он может быть отстранён на три месяца.