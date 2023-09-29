Гончаренко не сказал ни слова во флэш-интервью после матча с «Ростовом»
- РИА Новости
46-лений белорусский специалист не сказал ни слова журналисту телеканала. Тренер промолчал в ответ на все три вопроса корреспондента.
«Ростов» в большинстве сыграл вничью с «Уралом» (2:2). Команда Валерия Карпина отыграла два гола.
У «Ростова» мячи забили Максим Осипенко (33-я минута, пенальти), Илья Вахания (47-я).
В коллективе Гончаренко отличились Гильерме Шеттине (4-я), Андрей Егорычев (17-я). Екатеринбургский клуб доигрывал матч в меньшинстве после удаления в конце второго тайма Егорычева (79-я).
«Ростов» (десять очков) занимает 11-е место в турнирной таблице. «Урал» (15) располагается на седьмой строчке.
Ранее Гончаренко высказался о ничьей с «Факелом» в матче восьмого тура РПЛ.