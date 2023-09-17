Гончаренко — о ничьей с «Факелом»: «Урал» в домашнем матче должен рассчитывать на победу

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко высказался о ничьей с «Факелом» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мы в любом случае в домашнем матче должны рассчитывать на победу. Мы понимали, что «Факел» будет играть в четыре защитника. За последние игры создали много моментов, но пока реализации не хватает», — цитирует Гончаренко «Матч ТВ».

Игра на стадионе «Екатеринбург Арена» завершилась со счётом 0:0.

«Урал» (14 очков) занимает пятое место в турнирной таблице. «Факел» (пять) располагается на 14-й позиции.

Ранее «Спартак» обыграл «Сочи» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).