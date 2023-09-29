Гончаренко своим молчанием на флеш‑интервью не нарушил регламент

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что Виктор Гончаренко своим молчанием во время флеш‑интервью после игры с «Ростовом» не нарушил регламент.

«Гончаренко явился на флеш‑интервью, то есть он не нарушил регламент. А дальше уже его право — говорить что‑то или нет», — заявил Григорьянц «Матч ТВ».

Игра в Ростове-на-Дону завершилась со счётом 2:2. Екатеринбургский клуб доигрывал матч в меньшинстве после удаления в конце второго тайма Егорычева (79-я минута).

На матче работала бригада арбитров во главе с Романом Галимовым из Улан-Удэ.

«Ростов» (десять очков) занимает 11-е место в турнирной таблице. «Урал» (15) располагается на седьмой строчке.

Ранее Гончаренко продолжил молчать на пресс‑конференции после игры с «Ростовом».