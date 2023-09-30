Карпов: президенту «Урала» грозит дисквалификация за угрозу утопить судей

Российский футбольный союз (РФС) рассматривает вариант с дисквалификацией президента «Урала» Григория Иванова.

По информации журналиста Ивана Карпова, РФС планирует отстранить главу команды от футбола после заседания комитета по этике. Отмечается, что срок дисквалификации составит три месяца.

После матча десятого тура РПЛ с «Ростовом» (2:2) Иванов назвал судейство в чемпионате катастрофическим. Он также призвал утопить арбитров и признался, что хотел бы разбить битой голову «кому-нибудь» на поле.

Ранее Иванов принял сторону главного тренера «Урала» Виктора Гончаренко, который промолчал на все вопросы журналистов после матча с «Ростовом».