Президент «Урала» — о молчании Гончаренко: всё правильно сделал

Президент «Урала» Григорий Иванов принял сторону главного тренера екатеринбургской команды Виктора Гончаренко, который промолчал на все вопросы журналистов после матча десятого тура чемпионата России по футболу с «Ростовом».

«С чем связано молчание Гончаренко? Всё правильно, молодец. Он правильно сделал», — цитирует Иванова «Матч ТВ».

Президент «Урала» также дал понять, что работники СМИ часто не в полном объёме подают информацию после интервью.

«Он вам одно говорит, а этого нигде нет», — заключил Иванов.

Гончаренко не стал отвечать на вопросы во время флеш-интервью сразу после игры, а также на послематчевой пресс-конференции. 46-летний белорусский специалист просто молчал в ответ.

«Ростов» в большинстве сыграл вничью с «Уралом» (2:2). Команда Валерия Карпина отыграла два гола. На матче работала бригада арбитров во главе с Романом Галимовым из Улан-Удэ.

Один мяч «Ростова» был забит с пенальти, когда отличился Максим Осипенко. Екатеринбургский клуб доигрывал матч в меньшинстве после удаления в конце второго тайма Андрея Егорычева (79-я минута).

Ранее глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц сообщил, что Гончаренко своим молчанием не нарушил регламент.