«Ростов» в большинстве сыграл вничью с «Уралом» в 10-м туре РПЛ

«Ростов» на своём поле сыграл вничью с «Уралом» в матче десятого тура чемпионата России по футболу.

Игра в Ростове-на-Дону завершилась со счётом 2:2.

В составе команды Валерия Карпина мячи забили Максим Осипенко (33-я минута, пенальти), Илья Вахания (47-я).

В коллективе Виктора Гончаренко отличились Гильерме Шеттине (4-я), Андрей Егорычев (17-я). Екатеринбургский клуб доигрывал матч в меньшинстве после удаления в конце второго тайма Егорычева (79-я).

«Ростов» (десять очков) занимает 11-е место в турнирной таблице. «Урал» (15) располагается на седьмой строчке.

Ранее Карпин заявил, что без психологии победителей было сложно обыграть ЦСКА.