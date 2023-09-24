Карпин заявил, что без психологии победителей было сложно обыграть ЦСКА

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин считает, что из-за отсутствия у футболистов уверенности была упущена победа в матче девятого тура чемпионата России с московским ЦСКА.

«Второй тур упускаем победу после 2:0? Скорее всего, это психология. В первом тайме 20 с чем-то минут хорошо, потом плохо. Думаю, связать с чем-то другим сложно», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

Тренер признался, что ему также понравился более-менее второй тайм. Хотя пришлось перестраивать линию обороны из-за травмы игроков.

«Нападающими доволен, они дали объём, агрессию, интенсивность. Были хорошие подходы после выхода Ионова, Щетинина и Тугарева», — добавил Карпин.

Встреча на стадионе «Ростов Арена» завершилась со счётом 3:3. В составе армейцев мячи забили Келлвен (26-я минута), Фёдор Чалов (65-я) и Аббосбек Файзуллаев (70-я). У ростовчан отличился Алексей Миронов (7-я), дубль оформил Егор Голенков (12-я, 50-я).

ЦСКА расположился на девятом месте в таблице с 13 очками. «Ростов» занимает 11-ю строчку с девятью очками.

Ранее Владимир Федотов заявил, что ЦСКА получил творческий пинок от «Ростова», а потом взялся за дело.