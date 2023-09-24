Федотов заявил, что ЦСКА получил творческий пинок от «Ростова», а потом взялся за дело

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов считает, что футболисты армейской команды проявили характер в матче девятого тура чемпионата России с «Ростовом».

«Обескураживающее начало. Получили творческий пинок от соперника, после которого мы взялись за дело. Забили, создали предостаточно в первом тайме, чтобы сравнять уже тогда», — цитирует Федотова «Матч ТВ».

Он признался, что у армейской команды существует «явный дисбаланс между атакующими и оборонительными действиями».

«Нам есть над чем подумать. Будем искать новые решения. Пропускать по три и начинать так матч больше нельзя», — сказал Федотов.

Встреча на стадионе «Ростов Арена» завершилась со счётом 3:3. В составе армейцев мячи забили Келлвен (26-я минута), Фёдор Чалов (65-я) и Аббосбек Файзуллаев (70-я). У ростовчан отличился Алексей Миронов (7-я), дубль оформил Егор Голенков (12-я, 50-я).

ЦСКА расположился на девятом месте в таблице с 13 очками. «Ростов» занимает 11-ю строчку с девятью очками.

Ранее «Локомотив» одержал победу над «Зенитом» в рамках девятого тура чемпионата России по футболу.