Федотов заявил, что ЦСКА получил творческий пинок от «Ростова», а потом взялся за дело
«Обескураживающее начало. Получили творческий пинок от соперника, после которого мы взялись за дело. Забили, создали предостаточно в первом тайме, чтобы сравнять уже тогда», — цитирует Федотова «Матч ТВ».
Он признался, что у армейской команды существует «явный дисбаланс между атакующими и оборонительными действиями».
«Нам есть над чем подумать. Будем искать новые решения. Пропускать по три и начинать так матч больше нельзя», — сказал Федотов.
Встреча на стадионе «Ростов Арена» завершилась со счётом 3:3. В составе армейцев мячи забили Келлвен (26-я минута), Фёдор Чалов (65-я) и Аббосбек Файзуллаев (70-я). У ростовчан отличился Алексей Миронов (7-я), дубль оформил Егор Голенков (12-я, 50-я).
ЦСКА расположился на девятом месте в таблице с 13 очками. «Ростов» занимает 11-ю строчку с девятью очками.
Ранее «Локомотив» одержал победу над «Зенитом» в рамках девятого тура чемпионата России по футболу.