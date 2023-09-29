«Очень грустная история»: бывший футболист «Локомотива» Бека-Бека угрожал прыгнуть с моста во Франции

Бывший полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека, в настоящий момент защищающий цвета «Ниццы», угрожал прыгнуть с моста во Франции. Он вышел на обочину автомагистрали А-8 утром и свесился с края виадука Маньян высотой около 100 м. Спустя несколько часов правоохранители уговорили футболиста уйти с опасного участка. По версии местных СМИ, причиной произошедшего могло стать расставание с девушкой. Однако в клубе эту информацию назвали лживой.

Психическое здоровье футболистов в последнее время всё чаще становится серьёзной темой для обсуждения. Физически сильные спортсмены порой испытывают нешуточные проблемы и нуждаются в помощи.

Иногда это приводит по-настоящему к пугающим ситуациям. Как раз к таким можно отнести угрозу Алексиса Бека-Бека спрыгнуть с моста. Информация о том, что некий мужчина вышел на обочину автомагистрали А-8 и свесился с края виадука Маньян возле Ниццы высотой около 100 м, появилась 29 сентября в 11 часов по местному времени.

Вскоре туда прибыли пожарные, полицейские и сотрудники жандармерии, которые вступили с ним в переговоры и попытались отговорить его от необдуманного поступка. Быстро выяснилось, что речь идёт именно о полузащитнике «Ниццы».

Сам клуб оперативно отправил на место собственного психолога и сформировал рабочую группу. Также были отменены все мероприятия для прессы, запланированные на пятницу в преддверии матча седьмого тура чемпионата Франции с «Брестом». В частности, предполагалось, что утром журналисты смогут посетить часть тренировки, но в итоге она прошла в закрытом режиме. Не состоялась и пресс-конференция.

Между тем на мосту продолжалась беседа с атлетом. Органам правопорядка пришлось частично перекрыть трассу, что привело к образованию пробки длиной 6 км. На то, чтобы преодолеть её, у автовладельцев уходило порядка 60 минут.

Спустя 3,5 часа в жандармерии сообщили об эвакуации футболиста с опасного участка пожарными. Отмечается, что он самостоятельно вернулся на дорогу. Таким образом, затяжные переговоры всё же возымели эффект.

По одной из версий, причиной такого поступка послужили сложности Бека-Бека в личной жизни. Якобы срыв последовал после ссоры с девушкой. Впрочем, в «Ницце» эту информацию опровергли.

«История о романтическом расставании лжива, не имеет к нему абсолютно никакого отношения и совершенно вырвана из контекста. Мы не будем дальше комментировать её», — цитирует представителей клуба Instant Foot.

В окружении футболиста также подчеркнули, что версия не соответствует действительности.

В свою очередь, президент коллектива Жан-Пьер Ривер выразил удовлетворение тем, что всё закончилось хорошо.

«Им сейчас занимаются. Мы по-прежнему соблюдаем медицинскую тайну и призываем всех поступить так же и проявить уважение к его личной жизни. Обращаем слова поддержки и к игроку, и ко всему клубу», — отметил руководитель.

Больше никаких высказываний со стороны официальных лиц «Ниццы» не последовало. Зато дал оценку произошедшему главный тренер «Ренна» Бруно Женезио, который посетовал, что игроки далеко не всегда получают необходимую психологическую помощь.

«Причины мне неизвестны, но в конечном итоге они не важны. Думаю, в сфере поддержки футболистов у нас ещё очень много недоработок. На протяжении двух лет у нас есть возможность трудиться с психологами и проходить ментальный тренинг, и, думаю, для игроков роль этого элемента будет возрастать — как в футболе, так и в жизни вне поля», — цитирует специалиста Sportskeeda.

К сожалению, поводов для оптимизма Бека-Бека не давала и собственная карьера. В новом сезоне Лиги 1 он лишь дважды попал в заявку на встречи команды и ни разу не появился на поле. В предыдущем хавбек тоже в основном сидел на скамейке и в лучшем случае выходил на замены.

Это удивляет, поскольку клуб приобрёл француза у «Локомотива» летом 2022-го за €12 млн, притом что железнодорожники годом ранее купили его у «Кана» за вдвое меньшую сумму. В составе москвичей легионер провёл 28 матчей во всех соревнованиях и отдал четыре результативные передачи, в целом произведя неплохое впечатление на болельщиков.

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При этом у людей, ранее работавших в столичном коллективе, поступок молодого спортсмена вызвал шок. Например, бывший тренер красно-зелёных Фадлу Давидс подчеркнул, что не слышал о наличии у игрока психологических проблем.

«Об этом никто никогда не говорил. Но это очень грустная история. Ментальное здоровье важно для футболистов, ведь на них всегда оказывается невероятное давление, им постоянно нужно быть в напряжении, чтобы держать свой уровень», — приводит слова специалиста «РБ-Спорт».

А экс-советник президента «Локомотива» Дмитрий Булыкин, немало поигравший за границей, вспомнил, что в Европе почти во всех командах есть психологи, регулярно общающиеся с футболистами. По его заверению, с недавних пор появился такой сотрудник и в стане железнодорожников.

«Не помню, чтобы в коллективах, где я выступал, случались подобные проблемы, как с Бека-Бека. И в российском футболе я такого не помню. Есть разные мероприятия — индивидуальные, смешанные, с молодёжью. И удивительно, что Алексиса упустили. Видимо, произошло какое-то кардинальное событие, раз он так психанул», — отметил Булыкин.

Наконец, спортивный психолог Вадим Гущин предположил, что успокоить спортсмена, вероятно, помог разговор с близким человеком.

«Речь о том, что у каждого человека есть причины жить, об этом могут сказать самые близкие люди и профессионалы. Это и есть универсальный приём. Прошение к тем, ради кого человек должен жить: девушка, семья, дети. Зовут самых близких, которые говорят: «Не уходи, ты нам нужен». Ничего другого в такой острой ситуации не делается. Посторонний человек будет казаться вопреки нашему фильму, в котором говорится: «Чужие кажутся самыми близкими». Это не та ситуация. У французов очень развитая психология, включая спортивную», — заявил он «Матч ТВ».