RMC Sport: «Ницца» отменила общение с прессой на фоне ситуации с Бека-Бека

«Ницца» отменила своё общение с прессой на фоне ситуации с игроком команды Алексисом Бека-Бека.

Об этом сообщает RMC Sport.

28 сентября появилась информация, что футболист угрожает покончить с собой.

Напомним, что игрок выступал за «Локомотив» с 2021 по 2022 год. Он провёл 28 матчей за железнодорожников и отметился четырьмя результативными передачами.

1 августа 2022 года «Локомотив» объявил о переходе полузащитника в «Ниццу».

Ранее в «Локомотиве» сообщили, что получили первые €6 млн от «Ниццы» за трансфер Бека-Бека.