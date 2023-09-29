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RMC Sport: «Ницца» отменила общение с прессой на фоне ситуации с Бека-Бека

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«Ницца» отменила своё общение с прессой на фоне ситуации с игроком команды Алексисом Бека-Бека.
RMC Sport: «Ницца» отменила общение с прессой на фоне ситуации с Бека-Бека
  • РИА Новости

Об этом сообщает RMC Sport.

28 сентября появилась информация, что футболист угрожает покончить с собой.

Напомним, что игрок выступал за «Локомотив» с 2021 по 2022 год. Он провёл 28 матчей за железнодорожников и отметился четырьмя результативными передачами.

1 августа 2022 года «Локомотив» объявил о переходе полузащитника в «Ниццу».

Ранее в «Локомотиве» сообщили, что получили первые €6 млн от «Ниццы» за трансфер Бека-Бека.

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