В «Локомотиве» сообщили, что получили первые €6 млн от «Ниццы» за трансфер Бека-Бека

Французский клуб «Ницца» выплатил столичному «Локомотиву» €6 млн за трансфер полузащитника Алексиса Бека-Бека.

«Да, правда, «Локомотив» получил первые €6 млн от «Ниццы» за трансфер Алексиса Бека-Бека», — приводит слова пресс-службы «Локомотива» «Чемпионат».

1 августа железнодорожники объявили о переходе полузащитника в «Ниццу». Сумма сделки составила €12 млн + €2 млн в виде бонусов.

21-летний игрок присоединился к «Локомотиву» в 2021 году. Он провёл 28 матчей за железнодорожников в Российской премьер-лиге (РПЛ) и отметился четырьмя результативными передачами.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец прокомментировал победу железнодорожников над «Оренбургом» в седьмом туре РПЛ.