Бышовец считает, что трудные времена для «Локомотива» уже прошли

Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец прокомментировал победу железнодорожников над «Оренбургом» в седьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Выход «Локомотива» из той ямы, в которой он оказался, — вопрос времени. Такая победа — результат того, что тренер смог найти оптимальный состав, выбрал правильную тактику. Это признаки того, что трудные времена прошли», — цитирует Бышовца Metaratings.ru.

По его словам, «Локомотив» может бороться за призовые места в чемпионате России. Он также подчеркнул, что для этого нужно дать время молодым футболистам.

«Локомотив» на поле стадиона «РЖД Арена» одержал победу над «Оренбургом» в матче седьмого тура РПЛ со счётом 5:1.

Таким образом, «Локомотив» (девять очков) поднялся на восьмое место в турнирной таблице. «Оренбург» (шесть) опустился на 12-ю строчку. Зенит (17) лидирует в РПЛ.

Бышовец возглавлял «Локомотив» в период с 2006 по 2007 год. Он провёл на посту главного тренера железнодорожников 42 матча (19 побед, десять ничьих и 13 поражений).

Ранее полузащитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о шансах своей команды в РПЛ.