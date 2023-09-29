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RMC Sport: «Ницца» отправила к Бека-Бека психолога

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«Ницца» отправила к игроку команды Алексису Бека-Бека психолога.
RMC Sport: «Ницца» отправила к Бека-Бека психолога
  • РИА Новости

Как сообщает RMC Sport, игроки пытаются связаться с девушкой Бека-Бека, которую хотят позвать, чтобы она поговорила с футболистом.

Отмечается, что с Алексисом ведутся переговоры.

28 сентября появилась информация, что футболист угрожает покончить с собой.

Напомним, что игрок выступал за «Локомотив» с 2021 по 2022 год. Он провёл 28 матчей за железнодорожников и отметился четырьмя результативными передачами. 1 августа 2022 года «Локомотив» объявил о переходе полузащитника в «Ниццу».

Ранее сообщалось, что «Ницца» отменила общение с прессой на фоне ситуации с Бека-Бека.

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