RMC Sport: «Ницца» отправила к Бека-Бека психолога
- РИА Новости
Как сообщает RMC Sport, игроки пытаются связаться с девушкой Бека-Бека, которую хотят позвать, чтобы она поговорила с футболистом.
Отмечается, что с Алексисом ведутся переговоры.
28 сентября появилась информация, что футболист угрожает покончить с собой.
Напомним, что игрок выступал за «Локомотив» с 2021 по 2022 год. Он провёл 28 матчей за железнодорожников и отметился четырьмя результативными передачами. 1 августа 2022 года «Локомотив» объявил о переходе полузащитника в «Ниццу».
Ранее сообщалось, что «Ницца» отменила общение с прессой на фоне ситуации с Бека-Бека.