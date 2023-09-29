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Конур: экс-игрок «Локомотива» Бека-Бека угрожает самоубийством

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Футболист «Ниццы» Алексис Бека-Бека угрожает покончить жизнь самоубийством.
Конур: экс-игрок «Локомотива» Бека-Бека угрожает самоубийством
  • Gettyimages.ru

Как сообщает журналист Экрем Конур, в данный момент 22-летний француз стоит на мосту неподалёку от Ниццы.

По информации источника, полицейские вызвали на место ЧП психолога. 

Игрок выступал за «Локомотив» с 2021 по 2022 год. Он провёл 28 матчей за железнодорожников и отметился четырьмя результативными передачами.

1 августа 2022 года «Локомотив» объявил о его переходе во французский клуб. Сумма сделки составила €12 млн + €2 млн в виде бонусов.

Ранее Томас Цорн высказался о ситуации с выплатами от «Ниццы» за трансфер полузащитника Алексиса Бека-Бека.

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