В «Локомотиве» сообщили, что не получали транши за переход Бека-Бека в «Ниццу»
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«Мне кажется, это зависит от клуба. В Италии ситуация другая, нежели во Франции. Французские клубы готовы платить. У нас есть договорённость. Скоро мы должны получить платёж. Как будет — проинформируем», — цитирует Цорна «Спорт-Экспресс».
1 августа железнодорожники объявили о переходе полузащитника в «Ниццу». Сумма сделки составила €12 млн + €2 млн в виде бонусов.
21-летний игрок присоединился к «Локомотиву» в 2021 году. Он провёл 28 матчей за железнодорожников в РПЛ и отметился четырьмя результативными передачами.
Ранее Цорн объяснил, почему столичный клуб не был заинтересован в подписании нападающего «Адана Демирспор» Артёма Дзюбы и полузащитника «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева.