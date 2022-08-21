военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В «Локомотиве» сообщили, что не получали транши за переход Бека-Бека в «Ниццу»

Короткая ссылка
Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн высказался о ситуации с выплатами от «Ниццы» за трансфер полузащитника Алексиса Бека-Бека.
В «Локомотиве» сообщили, что не получали транши за переход Бека-Бека в «Ниццу»
  • РИА Новости
  • © Бека-Бека

«Мне кажется, это зависит от клуба. В Италии ситуация другая, нежели во Франции. Французские клубы готовы платить. У нас есть договорённость. Скоро мы должны получить платёж. Как будет — проинформируем», — цитирует Цорна «Спорт-Экспресс».

1 августа железнодорожники объявили о переходе полузащитника в «Ниццу». Сумма сделки составила €12 млн + €2 млн в виде бонусов.

21-летний игрок присоединился к «Локомотиву» в 2021 году. Он провёл 28 матчей за железнодорожников в РПЛ и отметился четырьмя результативными передачами.

Ранее Цорн объяснил, почему столичный клуб не был заинтересован в подписании нападающего «Адана Демирспор» Артёма Дзюбы и полузащитника «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить