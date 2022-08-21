В «Локомотиве» сообщили, что не получали транши за переход Бека-Бека в «Ниццу»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн высказался о ситуации с выплатами от «Ниццы» за трансфер полузащитника Алексиса Бека-Бека.

«Мне кажется, это зависит от клуба. В Италии ситуация другая, нежели во Франции. Французские клубы готовы платить. У нас есть договорённость. Скоро мы должны получить платёж. Как будет — проинформируем», — цитирует Цорна «Спорт-Экспресс».

1 августа железнодорожники объявили о переходе полузащитника в «Ниццу». Сумма сделки составила €12 млн + €2 млн в виде бонусов.

21-летний игрок присоединился к «Локомотиву» в 2021 году. Он провёл 28 матчей за железнодорожников в РПЛ и отметился четырьмя результативными передачами.

Ранее Цорн объяснил, почему столичный клуб не был заинтересован в подписании нападающего «Адана Демирспор» Артёма Дзюбы и полузащитника «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева.