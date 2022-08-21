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Цорн: Дзюба и Оздоев не подходят под философию «Локомотива»

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Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн объяснил, почему клуб не был заинтересован в подписании нападающего «Адана Демирспор» Артёма Дзюбы и полузащитника «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева.
Цорн: Дзюба и Оздоев не подходят под философию «Локомотива»
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«У нас есть наша линия. И Дзюба, и Оздоев — это хорошие игроки, которые многого достигли в футболе. Но это игроки того возраста, которые не подходят под нашу философию», — цитирует Цорна «Спорт-Экспресс».

28 июля Оздоев подписал с командой «Фатих Карагюмрюк» соглашение на два года с возможностью продления ещё на год.

18 августа российский форвард подписал контракт с турецким клубом. Договор рассчитан по системе «1 + 1».

Ранее бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал переход Дзюбы и Оздоева в чемпионат Турции.

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