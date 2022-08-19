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Черчесов: Дзюба и Оздоев могут стать заметными фигурами в чемпионате Турции

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал переход нападающего Артёма Дзюбы в «Адана Демирспор» и полузащитника Магомеда Оздоева в «Фатих Карагюмрюк».
Черчесов: Дзюба и Оздоев могут стать заметными фигурами в чемпионате Турции
  • Gettyimages.ru
  • © Laszlo Szirtesi

«И Дзюбе, и Оздоеву хочу пожелать только удачи в турецком чемпионате. Думаю, что у обоих есть возможность стать там заметными фигурами», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

18 августа Дзюба подписал контракт с «Адана Демирспор». Договор рассчитан по системе «1 + 1», нападающий получит €1,8 млн, включая бонусы.

33-летний футболист по окончании сезона-2021/22 покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. Вместе с командой он по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.

28 июля Оздоев подписал с командой «Фатих Карагюмрюк» соглашение на два года с возможностью продления ещё на один.

Ранее Коррадо Балотелли, брат форварда «Адана Демирспор» Марио Балотелли, прокомментировал переход в турецкую команду 33-летнего российского нападающего Артёма Дзюбы.

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