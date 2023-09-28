Вылет «Сити» из Кубка, лидерство «Жироны» в Примере и первый гол Кварацхелии за полгода: главные события в еврофутболе

«Манчестер Сити» потерпел поражение от «Ньюкасла» и третий год подряд не смог дойти до четвертьфинала Кубка английской лиги, а «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Лестером», в пятый раз в сезоне выиграв со счётом 3:1. Хавбек «Наполи» Хвича Кварацхелия поразил ворота «Удинезе» и отличился впервые с марта, а «сухая» серия нападающего «Челси» Михаила Мудрика растянулась на 23 матча. В свою очередь, «Жирона» взяла верх над «Вильярреалом» и впервые в истории возглавила таблицу Ла Лиги.

Вылет «Сити» из Кубка английской лиги

Для сильнейшей команды Европы старт нынешнего сезона получился практически идеальным. «Манчестер Сити» одержал восемь побед подряд во всех турнирах и не только закрепился на первой строчке таблицы АПЛ и успешно начал свой путь за вторым подряд трофеем Лиги чемпионов, но и пополнил свой клубный музей. Не оступись подопечные Пепа Гвардиолы в противостоянии с «Арсеналом», в их послужном списке уже могло значиться сразу два Суперкубка — Англии и УЕФА. Но пришлось довольствоваться только вторым.

Тем не менее, рано или поздно все серии подходят к концу. И в случае с «Сити» роковой стала встреча с «Ньюкаслом» в Кубке английской лиги. Испанец ожидаемо выпустил на поле смешанный состав, предоставив отдых ряду лидеров, включая Эрлинга Холанда, Рубена Диаша и Эдерсона. И в их отсутствие коллектив смотрелся не лучшим образом. Тот хоть и нанёс больше ударов по воротам, по качеству моментов уступил. Так, показатель ожидаемых голов (xG) у «горожан» составил всего 0,56, в то время как у «сорок» оказался вдвое больше (1,12).

В итоге всё решил единственный гол. На 53-й минуте «Ньюкасл» разыграл эффектную многоходовую комбинацию, завершившуюся точным попаданием Александра Исака. Причём шведу даже не пришлось демонстрировать своё мастерство: в момент получения им паса вратарь уже был отыгран, а помешать ему поразить пустые ворота мог разве что защитник. Хозяева прошли дальше, а гости не только третий год подряд не смогли добраться даже до полуфинала Кубка английской лиги, но и потеряли шансы выиграть четыре трофея в сезоне.

Правда, самого Гвардиолу не расстроило это обстоятельство. По его словам, оформить квадрупл (завоевать четыре титула) не было целью, а потенциальный требл его вполне устроит. Более того, он назвал потрясающей игру «Сити» во встрече с «Ньюкаслом» и особенно отметил Калвина Филлипса и Оскара Бобба. Филлипс впервые за долгое время провёл полный матч за команду, а Бобб — впервые вышел в старте.

Сила воли «Ливерпуля»

Но если в искренности оценки Гвардиолой выступления его подопечных можно сомневаться, то в случае с Юргеном Клоппом поводов для этого нет. Немецкий специалист раскритиковал своих подопечных за неудачное начало встречи с «Лестером», но похвалил за рвение, позволившее перехватить инициативу и взять верх. И вновь со счётом 3:1, который постепенно становится любимым для «Ливерпуля». С такой разницей мерсисайдцы выиграли уже пять матчей в нынешнем соревновательном году и четыре из них — подряд. Ранее поочерёдно были биты «Вулверхэмптон», ЛАСК и «Вест Хэм».

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При этом особой похвалы удостоился Доминик Собослаи, с ходу ставший одним из ключевых исполнителей «красных» в центре поля. Ранее он уже успел отличиться в АПЛ, а теперь открыл счёт своим голам в Кубке английской лиги. Причём тот получился невероятно красивым. Хавбек мощно пробил метров с 25-ти, а мяч рикошетом от перекладины влетел в сетку. Ещё по разу забили Коди Гакпо и Диогу Жота.

«Ливерпуль» одержал пятую волевую победу подряд в сезоне и продлил удачную серию до семи матчей, в которых сокрушил оппонентов с общей разницей мячей 20:6. В Кубке лиги «красные» уже дошли до четвёртого раунда и повторили свой прошлогодний результат, а в чемпионате занимают второе место с 16 очками, уступая лишь неудержимому «Сити». И это на фоне неидеальной трансферной кампании. С одной стороны, помимо Собослаи, на «Энфилд» переехали Алексис Мак Аллистер, Райан Гравенберх и Ватару Эндо. С другой — Клопп явно хотел заполучить более статусного опорника на замену Фабиньо и к тому же не были усилены центр и правый фланг обороны, где наблюдается дефицит игроков.

«Засуха» Мудрика

В следующий этап соревнований пробился и «Челси», продолжающий испытывать колоссальные трудности. В АПЛ подопечные Маурисио Почеттино не брали верх уже более месяца, уступив в двух из последних трёх матчей. Причём за этот отрезок ни разу не поразили ворота соперника и расположились на 14-й строчке в таблице — между «Брентфордом» и «Эвертоном». И хотя победа над «Брайтоном» (1:0) немного подсластила пилюлю фанатам, далеко не все представители лондонцев могли быть довольны своим выступлением.

В первую очередь, речь идёт о Михаиле Мудрике, у которого пока не получается оправдывать вложенные в него средства. Прошлой зимой тот был приобретён за €70 млн (не считая бонусов) и уже провёл более 1000 минут за команду. Но пока так и не отметился ни одним забитым мячом. В противостоянии с «Брайтоном» он вышел в старте, но уже в середине второго тайма был заменён. И оставил о себе неоднозначное впечатление. Да, он по традиции очень много двигался и даже создал отличный момент для Коула Палмера. Но в то же время совершил две потери и лишь в одном случае из четырёх сумел обыграть соперника.

И пока исправить ситуацию украинцу не помогает ни помощь со стороны Почеттино, активно пытающегося вернуть ему уверенность в себе, ни поддержка экспертов. Так, бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер призвал больше доверять вингеру, а экс-хавбек «Челси» Пэт Невин восхитился его талантом и сказал, что в будущем он способен стать отличным форвардом и созидателем.

Тем не менее, не обращать внимания на статистику сложно, а она неутешительна. На данный момент Мудрик провёл 23 матча за «аристократов», но пока в его послужном списке больше жёлтых карточек, чем результативных передач (3:2). Частично причиной его неудач могут быть постоянные смены тренеров и явный избыток атакующих футболистов, не позволяющие ему получать постоянную практику. Но если в ближайшее время Михаил не начнёт демонстрировать прогресс и регулярно отмечаться в протоколе, то многие могут засомневаться в его уровне. И целесообразности трансфера спортсмена, который не провёл на высоком уровне ни одного полного сезона.

Первый гол Кварацхелии за полгода

В свою очередь, порочный круг наконец разорвал лучший игрок Серии А в минувшем соревновательном году. В первой половине Хвича Кварацхелия выглядел феноменально, а получить эту награду ему не помешала даже смазанная концовка и «сухая» серия из 11 встреч в национальном первенстве. Тогда можно было предположить, что у грузинского вингера попросту закончились силы, а после летней паузы он вновь продолжит разрывать местный чемпионат и укрепляться в статусе одной из его главных звёзд. Однако кризис затянулся.

Матч первого тура Серии А с «Фрозиноне» Кварацхелия пропустил из-за мышечной усталости, а в следующих четырёх записал на свой счёт лишь одну передачу. Казалось, завестись ему помогут номинация на «Золотой мяч» и дебютное выступление с «Наполи» в Лиге чемпионов, но серьёзного эффекта это не оказало. В противостоянии с «Брагой» он не отличился, а коллектив Руди Гарсии чудом вырвал победу благодаря автоголу.

В итоге «сухая» серия растянулась на 192 дня и прервалась лишь во встрече с «Удинезе». Кварацхелия вышел на поле предельно заряженным и уже в дебюте заработал пенальти, реализованный Петром Зелиньским. А во втором тайме устроил настоящую бомбардировку ворот соперника. С разницей в 12 минут он дважды сотряс каркас, а потом наконец забил. Хвича здорово сработал в прессинге и совершил перехват, после чего убрал вратаря и закатил мяч в пустой створ. А потом ещё и помог Джованни Симеоне оформить разгром «Удинезе» — 4:1.

По признанию Кварацхелии, он нервничал из-за продолжительной безголевой серии, но «был рад вернуться». Хавбек назвал заслуженной победу над «Удинезе» и подчеркнул, что для него важно помогать коллективу, а не улучшать собственную статистику.

Историческое лидерство «Жироны»

Тем временем, что-то невероятное происходит в чемпионате Испании. Вопреки всем прогнозам после семи туров в турнирной таблице лидирует не один из признанных грандов в лице «Реала», «Барселоны» или «Атлетико», а скромная «Жирона», ранее ни разу не поднимавшаяся на первую строчку за всю свою 93-летнюю историю. И это неудивительно, ведь в высшем дивизионе та провела лишь четыре сезона.

Да, успех команды Анхеля Мичела можно было бы списать на удобный календарь. Но ведь это не совсем так. На данный момент она потеряла очки лишь в противостоянии с «Реалом Сосьедад» — участником нынешнего розыгрыша ЛЧ, в то время как взяла верх над «Севильей» и «Вильярреалом». Последние были обыграны в седьмом туре, причём жиронцы забили дважды за пять минут. На гол Дани Парехо точным ударом ответил Артём Довбик, после чего своё имя на табло зажёг Эрик Гарсия.

Наверное, некоторые могут провести параллели между «Жироной» и «Унионом», пошумевшим в Бундеслиге в прошлом году. Но если берлинцы добивались успеха благодаря слаженной обороне, то их коллеги — яркой атаке. На данный момент они делят первое место с «Барселоной» по числу забитых мячей (обе — по 18), а по xG входит в тройку, уступая «блауграна» и «Реалу».

Примечательно, что именно «сливочные» могут положить конец сказке бело-красных. В восьмом туре подопечные Карло Анчелотти приедут на «Мунисипаль де Монтиливи», чтобы проэкзаменовать каталонских выскочек. И именно в этом матче может состояться полноценное возвращение Винисиуса в состав «Реала». Накануне он вышел на замену во встрече с «Лас-Пальмасом», но уже в выходные может претендовать на место в старте.