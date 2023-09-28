В РФС считают, что УЕФА заинтересован в назначении Карасёва на матчи
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«Администрация УЕФА решит, будет ли Сергей назначен на матчи. Я думаю, коллеги заинтересованы в этом», — приводит слова Митрофанова РИА Новости.
Генсек РФС выразил надежду, что официальные лица из России в ближайшее время будут более активно привлекаться к обслуживанию матчей.
«Понятно, что учитываются все обстоятельства, в том числе в текущих условиях комфорт логистики, снятие дополнительного стресса с бригады судей. Поэтому игры подготавливаются специально под это», — сказал он.
В феврале 2022 года УЕФА отстранил российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.
Ранее в РФС подтвердили, что сборная России 12 октября сыграет с Камеруном.