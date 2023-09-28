В РФС считают, что УЕФА заинтересован в назначении Карасёва на матчи

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов оценили шансы российского арбитра Сергея Карасёва получить назначение на матч под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Администрация УЕФА решит, будет ли Сергей назначен на матчи. Я думаю, коллеги заинтересованы в этом», — приводит слова Митрофанова РИА Новости.

Генсек РФС выразил надежду, что официальные лица из России в ближайшее время будут более активно привлекаться к обслуживанию матчей.

«Понятно, что учитываются все обстоятельства, в том числе в текущих условиях комфорт логистики, снятие дополнительного стресса с бригады судей. Поэтому игры подготавливаются специально под это», — сказал он.

В феврале 2022 года УЕФА отстранил российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее в РФС подтвердили, что сборная России 12 октября сыграет с Камеруном.