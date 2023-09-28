Узнать больше

В РФС считают, что УЕФА заинтересован в назначении Карасёва на матчи

Короткая ссылка
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов оценили шансы российского арбитра Сергея Карасёва получить назначение на матч под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
В РФС считают, что УЕФА заинтересован в назначении Карасёва на матчи
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Администрация УЕФА решит, будет ли Сергей назначен на матчи. Я думаю, коллеги заинтересованы в этом», — приводит слова Митрофанова РИА Новости.

Генсек РФС выразил надежду, что официальные лица из России в ближайшее время будут более активно привлекаться к обслуживанию матчей.

«Понятно, что учитываются все обстоятельства, в том числе в текущих условиях комфорт логистики, снятие дополнительного стресса с бригады судей. Поэтому игры подготавливаются специально под это», — сказал он.

В феврале 2022 года УЕФА отстранил российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее в РФС подтвердили, что сборная России 12 октября сыграет с Камеруном.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить