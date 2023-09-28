Шафеев назначен главным арбитром матча 10-го тура РПЛ «Крылья» — «Спартак»
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
Как сообщается на сайте РФС, встречу между самарскими «Крыльями Советов» и «Спартаком» обслужит бригада арбитра Рафаэля Шафеева.
Игра в Самаре состоится в воскресенье, 1 октября, и начнётся в 16:30 (15:30 мск).
После девяти туров РПЛ самарская команда набрала 18 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Красно-белые с 16 баллами располагаются на четвёртой строчке.
Ранее сообщалось, что российский арбитр Сергей Карасёв может быть назначен на еврокубковый матч до конца 2023 года.