Шафеев назначен главным арбитром матча 10-го тура РПЛ «Крылья» — «Спартак»

Российский футбольный союз (РФС) объявил о судейских назначениях на матчи десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Как сообщается на сайте РФС, встречу между самарскими «Крыльями Советов» и «Спартаком» обслужит бригада арбитра Рафаэля Шафеева.

Игра в Самаре состоится в воскресенье, 1 октября, и начнётся в 16:30 (15:30 мск).

После девяти туров РПЛ самарская команда набрала 18 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Красно-белые с 16 баллами располагаются на четвёртой строчке.

Ранее сообщалось, что российский арбитр Сергей Карасёв может быть назначен на еврокубковый матч до конца 2023 года.