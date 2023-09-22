Град голов: Кокорин забил за «Арис», «Аякс» и «Марсель» устроили «перестрелку» в еврокубках

Александр Кокорин впервые с 2018 года отличился в еврокубках, но не спас «Арис» от поражения в матче со «Спартой», а дубль Пьер-Эмерика Обамеянга помог «Марселю» свести к ничьей встречу с «Аяксом». «Ливерпуль» вернулся в Лигу Европы после восьмилетнего отсутствия и одержал волевую победу над ЛАСКом, а «Брайтон» и «Астон Вилла» сенсационно уступили АЕКу и «Легии» соответственно. В свою очередь, «Зриньски» пропустил три мяча в первом тайме, но сумел сломить сопротивление АЗ в Лиге конференций, а «Вильярреал» проиграл «Панатинаикосу».

Возвращение «Ливерпуля»

Для Юргена Клоппа и «Ливерпуля» Лигу Европы можно назвать хоть и забытым, но особенным турниром. На момент приезда немецкого специалиста на Мерсисайд красные ещё не были той машиной, которая впоследствии завоюет главные трофеи и Лиги чемпионов, и АПЛ. В сезон-2015/16 те входили в статусе шестой команды Англии и могли рассчитывать лишь на участие во втором по значимости клубном первенстве Старого Света. И выжали 99% из этой возможности, с ходу добравшись до финала. И если бы не фантастическая «Севилья», наставник вполне мог бы взять кубок в свой дебютный год на «Энфилде».

Спустя восемь лет «Ливерпуль» вновь неудачно выступил в национальном чемпионате и был вынужден опуститься на уровень ниже. Но одно дело мотивировать на участие в ЛЕ молодой и амбициозный коллектив, другое — команду звёзд, совсем недавно царившую в Европе. Поэтому гостевое противостояние с ЛАСКом могло получиться гораздо более непредсказуемым, чем ожидалось.

И эти опасения подтвердились уже на 14-й минуте, когда австрийцы повели. При розыгрыше углового Флориан Флеккер остался в полном одиночестве у границы штрафной и мощнейшим ударом с лёта вколотил мяч в дальний угол. Возможно, Эдерсон сумел бы выручить, но Кивину Келлехеру это оказалось не под силу.

На перерыв «Ливерпуль» ушёл при счёте 0:1, но это лишь раззадорило гостей. За весь второй тайм англичане позволили ЛАСКу наработать всего на 0,04 ожидаемого гола, в то время как сами вдвое перевыполнили план в 1,46 xG. Нуньес всё же отличился (пусть и с пенальти), вперёд коллектив вывел Луис Диас, а точку поставил отказавшийся от переезда в Саудовскую Аравию Мохаммед Салах (3:1). И продлил свою феноменальную серию. В нынешнем сезоне египтянин ещё не уходил с поля без забитого мяча или результативной передачи (3 + 4).

Сам же «Ливерпуль» выиграл пятый матч подряд — отобрать у него очки пока сумел лишь «Челси» в стартовом туре АПЛ, после чего поочерёдно пали «Борнмут», «Ньюкасл», «Астон Вилла» и «Вулверхэмптон». И помог Клоппу установить очередной клубный рекорд. Тот стал первым наставником красных в истории, одержавшим с ними 50 побед в еврокубках.

Провалы «Брайтона» и «Астон Виллы»

Но если «Ливерпуль» сумел подтвердить статус фаворита, то его соперники по АПЛ потерпели фиаско. И сложно сказать, чьё стало более неожиданным. С одной стороны, хвалёный «Брайтон» сейчас очень высоко ценят в Туманном Альбионе и чуть было не включают в число топ-клубов, с другой — «Астон Вилла» также здорово выглядит в нынешнем сезоне, а её противник был немного ниже уровнем. Так или иначе, АЕК и «Легия» сотворили невероятные сенсации и не просто отобрали очки у визави, но даже взяли верх.

К неожиданности многих, греки не стушевались на переполненном стадионе «Фалмер — Зе Амекс» и на равных сражались с оппонентом. И пусть в заблуждение не вводит статистика ожидаемых голов (1,05 — 2,5) — превосходство англичан не было таким весомым. Обусловлена эта разница была прежде всего двумя назначенными пенальти в ворота Чичана Станковича, которые реализовал Жоао Педро. Правда, они помогали «Брайтону» лишь восстанавливать паритет и отвечать на филигранное исполнение стандартов гостей. Сначала подачу с углового «рыбкой» замкнул известный по выступлениям за «Монако» Джибриль Сидибе, а затем после навеса со штрафного отметился Мият Гачинович.

Развязка наступила за шесть минут до конца основного времени. И тем примечательнее, что всё решил единственный мяч с игры. Его автором стал хорошо известный болельщикам «Спартака» Эсекьель Понсе, транзитом через «Эльче» оказавшийся в АЕКе. Именно он сначала откликнулся на длинный заброс со своей половины поля, а затем аккуратно покатил мимо покинувшего створ Джейсона Стила (3:2). И испортил настроение Джеймсу Милнеру. Тот стал первым англичанином, представлявшим в еврокубках пять разных клубов.

С таким же счётом завершилось и противостояние «Легии» и «Астон Виллы». Более того, даже ход встречи был таким же — номинальный фаворит дважды отыгрывался, но всё же был вынужден признать капитуляцию. Были и другие сходства. Например, два первых гола поляки забили в схожей манере: в чисто английском стиле прорвали фланги и прострелили вдоль штрафной. Но если в первом случае роль бомбардира на себя принял Павел Вшолек, то во втором — Эрнесто Мучи.

Сработавший на добивании Джон Дуран и великолепно пробивший в дальнюю девятку Лука Динь подарили вилланам надежду, но все точки над i расставил тот же Мучи. На этот раз 22-летний албанец не стал задействовать партнёров и всё сделал сам: зашёл в штрафную и бильярдным ударом уложил мяч аккурат под штангу. У подопечных Унаи Эмери оставалось 39 минут, чтобы исправить ситуацию, но этого времени оказалось недостаточно.

Компанию английским командам составил и «Вильярреал», неожиданно уступивший «Панатинаикосу» (0:2). Причём сделал это безропотно. За весь матч испанцы лишь четырежды пробили по воротам и наработали всего на 0,28 xG — в три раза меньше соперника (0,88). Ответить на точные «выстрелы» Фотиса Иоаннидиса и Андража Шпорара попросту не было шансов.

Триумф «Зриньски»

Один из самых остросюжетных матчей дня прошёл в Мостаре, где отношения выясняли представители квартета E Лиги конференций — «Зриньски» и АЗ. Фаворит был известен. В прошлом сезоне голландцы остановились в шаге от финала турнира и были биты лишь будущим триумфатором — «Вест Хэм». В то время как боснийцы до настоящего момента ни разу не добирались до группового этапа еврокубков. С трудом они преодолели эту планку и на этот раз. Своё выступление в квалификации ЛЧ они завершили на стадии второго раунда, уступив «Словану», а в плей-офф за путёвку в ЛЕ были биты ЛАСКом.

Также по теме «Часть меня принадлежит России»: Проведель стал вторым вратарём, забившим головой в Лиге чемпионов Иван Проведель стал главной звездой матча группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико». Голкипер «Лацио» на последних минутах головой...

Ничего хорошего не сулил хозяевам и первый тайм. Уже на десятой минуте они позволили гостям открыть счёт, а на перерыв ушли при счёте 0:3. Причём все три гола АЗ забил без особого напряжения. Мирон ван Бредероде отличился после подачи с фланга, Свен Мейнанс без особых проблем сработал на добивании, а Дани де Вит без сопротивления вошёл в штрафную и оставил не у дел Марко Марича.

Казалось, вторая половина превратится в формальность. Однако надежду в хозяев вселил голкипер гостей Мэтью Райан. Австралиец «уснул» в створе и позволил Звеномиру Кожулжу отличиться прямым ударом со штрафного. Хотя назначен тот был не менее чем в 30 м от ворот и практически у боковой линии.

По-хорошему, это событие должно было стать тревожным звонком для АЗ и заставить его футболистов с новыми силами пойти вперёд и спокойно забрать причитающиеся им очки. Но подопечные Паскаля Янсена так и не смогли собраться, а потом пережили один из худших 13-минутных отрезков за последнее время. Сначала тот же Райан допустил ошибку после удара Йосипа Чорлуки, а затем своими моментами воспользовались Алдин Хрванович и тот же Кожулж, оформивший дубль. Алкмарцы были настолько обескуражены, что даже не сподобились на финальный штурм, без борьбы отдав три очка «Зриньски» (3:4). 194-я команда рейтинга УЕФА взяла верх над 34-й, сотворив главную сенсацию дня.

Феерия в Амстердаме

Сопоставимая по накалу встреча состоялась в столице Нидерландов, где «Аякс» и «Марсель» наколотили шесть голов на двоих. И если это мало кого удивило, то ожесточённое сопротивление со стороны гостей стало сюрпризом. В настоящее время французский клуб переживает тяжёлые времена и находится в эпицентре скандала, из-за чего уже лишился тренера, а в скором времени может сменить руководителей. Но, несмотря на это, провансальцы дали настоящий бой и всё же вырвали ничью (3:3).

Противостояние получилось сверхоткрытым и захватывающим. Оппоненты напрочь забыли об обороне и принялись лупить по воротам друг друга из всевозможных позиций. В общей сложности они нанесли 38 ударов, наработали на 4,93 xG и уже в первом тайме забили четырежды. На мячи Карлоса Боргеса и Стивена Бергёйса своими ответили Жонатан Клосс и Пьер-Эмерик Обамеянг.

Во втором коллективы если и сбавили темп, то ненамного. И снова «Марсель» был вынужден догонять — на этот раз Боргес выступил в роли ассистента, а завершителем стал Кеннет Тейлор. Однако Обамеянг вновь напомнил, почему ещё пару лет назад считался топ-форвардом, и великолепно пробил после смещения с фланга. И если бы Силвано Вос удалился немного раньше 91-й минуты, гости вполне могли бы вырвать победу. Но времени не хватило.

Гол Кокорина и креатив Миранчука

В отсутствие российских команд всё внимание болельщиков было сосредоточено на отечественных легионерах, выступающих за европейские коллективы. И те не ударили в грязь лицом. Да, хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук появился на поле лишь по ходу второго тайма матча с «Ракувом» (2:0) и не отметился результативными действиями. Зато был очень полезен и создал три момента для партнёров, благодаря чему заслужил оценку 7,0 от портала FotMob. Однако главным героем вечера стал Александр Кокорин.

Некогда главный талант российского футбола реализовал пенальти на 11-й минуте и вывел «Арис» вперёд во встрече со «Спартой». И для самого Кокорина это событие стало крайне важным, ведь в последний раз он забивал в еврокубках почти пять лет назад. В октябре 2018-го он поразил ворота другой пражской команды — «Славии» и помог «Зениту» взять верх на групповой стадии всё той же Лиги Европы (1:0).

Правда, на этот раз удержать три очка его партнёры не смогли. К тому моменту, как Кокорин отправился отдыхать, «Арис» уже уступал 1:3, а впоследствии сумел лишь немного сократить отставание. На исходе основного времени Шави Бабика огорчил Петера Виндаль-Йенсена и немного подсластил пилюлю киприотам (2:3), но не более.