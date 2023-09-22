Черчесов — о будущей работе: главное не где и за сколько, а с кем и что именно делать

Бывший главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов ответил на вопрос о поиске новой работы.

«Главное не где и за сколько, а самое главное, с кем и что именно делать. Потому что иногда, общаясь, не стану называть с кем, с топ‑клубами или ещё с кем‑то, вижу, что они сами не знают, чего хотят. А это сложно», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

Черчесов возглавлял «Ференцварош» с 2021-го по 2023-й. Вместе с клубом он два раза становился чемпионом Венгрии.

Руководство «Ференцвароша» 19 июля приняло решение уволить тренера после вылета клуба из розыгрыша Лиги чемпионов.

Ранее Черчесов рассказал об отставке из «Ференцвароша».