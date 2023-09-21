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Черчесов: в «Ференцвароше» не дали принять моё решение — это меня оскорбило

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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал об отставке из «Ференцвароша».
Черчесов: в «Ференцвароше» не дали принять моё решение — это меня оскорбило
  • Gettyimages.ru
  • © Laszlo Szirtesi

«Понятно, что это определённый профессиональный удар, но такие вещи надо пережить. Клуб выполнил все свои обязательства.

Единственный минус, который здесь есть: надо высыпаться и президенту, и главному тренеру. И они мне не дали принять моё решение. Вот это меня оскорбило!» — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

Черчесов возглавлял «Ференцварош» с 2021-го по 2023-й. Вместе с клубом он два раза становился чемпионом Венгрии.

Руководство «Ференцвароша» 19 июля приняло решение уволить тренера после вылета клуба из розыгрыша Лиги чемпионов.

Ранее Василий Уткин заявил, что Черчесов — это худший вариант для «Спартака».

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