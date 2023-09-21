Черчесов: в «Ференцвароше» не дали принять моё решение — это меня оскорбило
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«Понятно, что это определённый профессиональный удар, но такие вещи надо пережить. Клуб выполнил все свои обязательства.
Единственный минус, который здесь есть: надо высыпаться и президенту, и главному тренеру. И они мне не дали принять моё решение. Вот это меня оскорбило!» — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».
Черчесов возглавлял «Ференцварош» с 2021-го по 2023-й. Вместе с клубом он два раза становился чемпионом Венгрии.
Руководство «Ференцвароша» 19 июля приняло решение уволить тренера после вылета клуба из розыгрыша Лиги чемпионов.
Ранее Василий Уткин заявил, что Черчесов — это худший вариант для «Спартака».