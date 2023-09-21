Черчесов: в «Ференцвароше» не дали принять моё решение — это меня оскорбило

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал об отставке из «Ференцвароша».

«Понятно, что это определённый профессиональный удар, но такие вещи надо пережить. Клуб выполнил все свои обязательства.

Единственный минус, который здесь есть: надо высыпаться и президенту, и главному тренеру. И они мне не дали принять моё решение. Вот это меня оскорбило!» — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

Черчесов возглавлял «Ференцварош» с 2021-го по 2023-й. Вместе с клубом он два раза становился чемпионом Венгрии.

Руководство «Ференцвароша» 19 июля приняло решение уволить тренера после вылета клуба из розыгрыша Лиги чемпионов.

Ранее Василий Уткин заявил, что Черчесов — это худший вариант для «Спартака».