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Уткин: Черчесов — это худший вариант для «Спартака»

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Спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением о возможном назначении бывшего наставника сборной России по футболу Станислава Черчесова на пост главного тренера московского «Спартака».

«На мой взгляд, Черчесов — это худший вариант для «Спартака». Потому что «Спартак» — это общественное мнение вокруг «Спартака». Я уверяю, что он, сам того не желая и не вступая в конфликт осознанно, за полтора месяца наговорит столько безумных вещей», — сказал Уткин в интервью на YouTube-канале Российской премьер-лиги (РПЛ).

По мнению журналиста, в «Спартаке» важен не только результат.

«Черчесов — это человек, который крайне странно формулирует свои мысли, совершенно не задумываясь о том, как его воспримут. Собственно, так и закончилась его карьера в национальной команде. Ему, в принципе, многие были готовы простить неудачное выступление на чемпионате Европы, но его пресс-конференцию ему не простил никто», — заявил он.

60-летний специалист возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год. Под его руководством национальная команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года.

После семи туров РПЛ красно-белые с десятью очками занимают девятое место в турнирной таблице.

Ранее Черчесов высказался об отставке из венгерского «Ференцвароша».

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