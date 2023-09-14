Черчесов — об отставке из «Ференцвароша»: случился нелепый матч с «Клаксвиком»
- РИА Новости
«Случился такой нелепый матч (0:3 с фарерским «Клаксвиком»), которого я никак не ожидал. Предпосылок к такому поражению не имелось, а дальнейшие результаты «Ференцвароша» показали, что команда на хорошем ходу», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».
Черчесов возглавлял «Ференцварош» с 2021 года по 2023-й. Руководство «Ференцвароша» 19 июля приняло решение уволить тренера после вылета клуба из розыгрыша Лиги чемпионов.
Ранее Черчесов сообщил, что ждёт предложений по работе.