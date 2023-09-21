Победа «Баварии» над МЮ, триумф «Арсенала» и гол Беллингема на 94-й минуте: чем завершился 1-й тур Лиги чемпионов

«Бавария» на своём поле пропустила трижды, но всё же взяла верх над «Манчестер Юнайтед», а Гарри Кейн впервые отличился за мюнхенцев в главном клубном турнире Европы. «Арсенал» забил четыре безответных мяча ПСВ и триумфально вернулся в Лигу чемпионов после шестилетнего отсутствия, а «Реал» вырвал победу у «Униона» благодаря голу Джуда Беллингема на 94-й минуте. Точный удар Лаутаро Мартинеса помог «Интеру» уйти от поражения во встрече с «Реал Сосьедад», «Наполи» сломил сопротивление «Браги», а «Галатасарай» дважды поразил ворота «Копенгагена» в концовке и свёл матч к ничьей.

Сила воли «Реала»

Несмотря на колоссальную разницу в уровне, классе и статусе, для «Реала» противостояние с «Унионом» не обещало стать лёгкой прогулкой. Да, в Ла Лиге мадридцы смотрелись впечатляюще и возглавляли таблицу, одержав победу во всех пяти матчах. Но именно в Лиге чемпионов могла проявиться их слабость в виде отсутствия длинной скамейки. Особенно мало было опций в нападении, где в свете ухода Карима Бензема и отсутствия травмированного Винисиуса Жуниора оставалось рассчитывать лишь на Родриго и Хоселу.

И эти опасения подтвердились на 100%. Пусть «Унион» пребывал явно не в лучшей форме, что подтверждали два поражения подряд в Бундеслиге, сдаваться без боя он не собирался. Предельно прагматичный коллектив Урса Фишера ожидаемо сосредоточился на защите своих ворот и выстроил массированную оборону, через которую «Реал» прорывался с трудом. Да, вся статистика говорила за «сливочных». Они в три раза больше владели мячом (75:25) и в восемь раз чаще били (32:4), но долгое время не могли застать врасплох Фредерика Рённова. Хотя временами заслуги датского вратаря в этом не было. В ходе одной из многочисленных атак хозяев в штангу угодил Родриго, а затем его примеру последовал и партнёр по нападению.

Но «Реал» не был бы королём ЛЧ, если бы не вышел из сложнейшей ситуации и не забрал три очка. На четвёртой компенсированной минуте хозяева всё же дожали неуступчивого оппонента, а автором гола стал один из главных героев старта сезона в Европе — Джуд Беллингем. В пяти первых встречах за бланкос тот отличился пять раз — стал спасителем и в этот вечер. И пусть сделал это не очень эффектно, лишь преуспев на добивании, для победы этого было достаточно.

Возвращение «Арсенала»

Для «канониров» этот день был особенным. Если «Реал» регулярно квалифицировался в ЛЧ с 1997 года, то «Арсенал» последний раз участвовал в главном европейском клубном турнире в 2017 году — ещё в эпоху Арсена Венгера. Тогда он занял первое место в группе с «Пари Сен-Жермен», «Лудогорцем» и «Базелем», но уже в первом раунде плей-офф был унижен «Баварией». По сумме двух встреч «канониры» проиграли с общим счётом 2:10 и с тех пор выступали исключительно в Лиге Европы.

Поэтому в преддверии матча первого тура подопечные Микеля Артеты вполне могли испытывать какое-то волнение. Причём скорее из-за отсутствия опыта и важности момента, чем из-за соперника. На бумаге ПСВ считался явным аутсайдером и вряд ли мог рассчитывать на что-то серьёзное в дуэли с вице-чемпионом Англии. На поле эти предположения лишь подтвердились.

Уже к перерыву «пушкари» трижды огорчили Вальтера Бенитеса, а одними из главных архитекторов разгрома стали Букайо Сака и Леандро Троссард, ранее ни разу не выходившие на поле в матчах статусного первенства. Уже на восьмой минуте англичанин забил сам, после чего выкатил мяч под удар бельгийцу. А чуть позднее тот передал эстафетную палочку Габриэлу Жезусу, выдав на него великолепный навес.

Второй тайм превратился в формальность, но без хороших эмоций «канониры» своих болельщиков не оставили. На 70-й минуте нещадно критикуемый после перехода в новый клуб Кай Хаверц организовал контратаку, которую дальним «выстрелом» завершил Мартин Эдегор. «Арсенал» разгромил ПСВ со счётом 4:0 и возвестил о своём долгожданном возвращении в Лигу чемпионов.

Доминирование «Баварии»

В центральном матче игрового дня отношения выясняли «Бавария» и «Манчестер Юнайтед». Несмотря на громкую вывеску и отсылки к легендарному финалу ЛЧ-1999, получился он довольно односторонним. Хотя по счёту этого и не скажешь. Мюнхенцы отправили в ворота четыре мяча, в то время как сами пропустили трижды. Однако счёт далеко не в полной мере отражает, насколько хозяева доминировали над переживающим кризис коллективом Эрика тен Хага. И это без присмотра главного тренера Томаса Тухеля, отбывавшего дисквалификацию.

По сути, многие вопросы «Бавария» решила уже к середине первого тайма, когда с разницей в четыре минуты дважды застала врасплох Андре Онану. И в первом голе справедливо винить именно камерунского вратаря, ведь посланный Лероем Сане мяч летел ему прямо в руки, но от них отскочил не за лицевую линию, а в сетку. Зато Серж Гнабри пробил наверняка.

По игре «Юнайтед» смотрелся гораздо слабее. Взять контроль над игрой не получалось, моменты создавались со скрипом, а оборона регулярно сбоила. Тем не менее манкунианцы не сдались и до окончания основного времени дважды поразили ворота Свена Ульрайха — и в обоих случаях не без везения. Сначала цели достиг не самый мощный и точный удар Расмуса Хойлунна, а в концовке Каземиро выдал что-то невероятное. В результате эффектной многоходовки бразилец получил пас в штрафной, поскользнулся, но из положения лёжа покатил аккурат мимо вратаря.

Проблема в том, что «Бавария» отомстила «Манчестеру» за оба этих выпада, вновь восстановив комфортное преимущество в счёте. Сначала пенальти за игру рукой реализовал Гарри Кейн, впервые отличившийся за новую команду в ЛЧ, а затем за доверие тренера отблагодарил вышедший со скамейки Матис Тель. Возможно, мюнхенцы смогли бы ответить и на второй гол Каземиро, на 95-й минуте замкнувшего передачу Бруну Фернандеша, но времени у них не осталось. Тем не менее немцы одержали важнейшую победу над историческим противником.

Спасение «Интера»

В свою очередь, в стартовом туре чуть было не потерпел фиаско действующий финалист соревнования. Подопечным Симоне Индзаги противостоял «Реал Сосьедад», впервые с 2013 года попавший в число 32 лучших команд Европы. Однако партнёры Арсена Захаряна не выглядели взволнованными и с ходу принялись навязывать свою игру более титулованному сопернику. В первом тайме они практически ничего не позволили создать у своих ворот, в то время как сами куражились на чужой половине. И подтверждением тому служит разница как по ударам (8:1), так и по ожидаемым голам (0,85 — 0,02).

Тем примечательнее, что бело-голубые продолжили оказывать давление на оппонента уже после того, как повели. Уже на четвёртой минуте удушающий прессинг хозяев спровоцировал ошибку Алессандро Бастони, совершившего потерю в паре метров от штрафной. Недолго думая, Брайс Мендес зарядил метров с 20 и застал врасплох швейцарского вратаря.

Выровнять игру нерадзурри смогли лишь после перерыва. Провалившихся Бастони, Кристьяна Аслани и Марко Арнаутовича сменили Маркус Тюрам, Давиде Фраттези и Федерико Димарко, однако ключевым стал эпизод с отменой красной карточки Николо Барелле. Изначально главный арбитр Майкл Оливер посчитал, что тот умышленно наступил на бедро сопернику, но после просмотра видеоповтора изменил своё мнение.

С этого момента инициатива перешла к «Интеру». Но если мяч Тюрама был отменён из-за офсайда у партнёра, то гол Лаутаро Мартинеса — засчитан. Изначально Фраттези подумывал об ударе, но вместо этого у него получился отличный прострел на аргентинца, восстановившего паритет на 87-й минуте и расстроившего Арсена Захаряна, который так и остался на скамейке запасных.

Безумные концовки в Стамбуле и Браге

Не менее драматичными получились развязки двух других встреч. Одна из них прошла в Турции, где местный «Галатасарай» принимал «Копенгаген». Хозяева очень активно начали и уже к 25-й минуте могли забить раз пять, но не воспользовались ни одним из шансов, а потом пропустили дважды. Сначала Мохамед Эльюнусси оказался расторопнее всех в штрафной, а затем молниеносную контратаку завершил Диогу Гонсалвеш.

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Датчанам осталось лишь удержать добытое преимущество, но партнёров подвёл Элиас Йелерт, получивший две жёлтые карточки. Причём первая была показана ему за затяжку времени — и это на 52-й минуте. А в меньшинстве подопечные Якоба Неэструпа дрогнули и позволили туркам вырвать ничью. Сначала Тете ассистировал Саше Боэ, а спустя 106 секунд отличился сам.

Не менее насыщенной получилась концовка матча между «Брагой» и «Наполи». Несмотря на статус андердога, хозяева не думали сдаваться и на протяжении всей встречи на равных сражались с действующим чемпионом Италии. В итоге они нанесли лишь на два удара меньше (16:18), да и по xG уступили не так много (1,28 — 1,69), но с реализацией были проблемы. Если Абель Руис свои 100%-ные шансы не использовал, то Джованни Ди Лоренцо хватило и полумомента. Защитник принял скидку Виктора Осимхена в чужой штрафной и от перекладины вбил мяч в сетку.

Однако самое интересное произошло в последние шесть минут противостояния. Сначала Брума откликнулся на навес в штрафную и всё же огорчил Алекса Мерета. Однако радость португальцев была недолгой. Не успело завершиться основное время, как «Наполи» вновь вышел вперёд, причём благодаря автоголу. Сику Ньякате так отчаянно пытался прервать прострел Петра Зелиньски, что поразил собственные ворота и лишил «Брагу» ничьей.