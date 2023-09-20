«Галатасарай» сыграл вничью с «Копенгагеном» в матче 1-го тура Лиги чемпионов

«Галатасарай» и «Копенгаген» не выявили победителя в матче первого тура Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча на стадионе «Рамс Парк» завершилась со счётом 2:2.

В составе стамбульской команды забитыми мячами отличились Саша Боэ (86-я минута) и Тете (88-я). У «Копенгагена» голы оформили Мохамед Эльюнусси (35-я) и Диогу Гонсалвеш (58-я).

Встреча между мюнхенской «Баварией» и «Манчестер Юнайтед» состоится 20 сентября в 22:00 мск.

Ранее российский полузащитник Арсен Захарян попал в запас «Реала Сосьедад» на матч с «Интером» в Лиге чемпионов.