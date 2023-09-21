«Манчестер Юнайтед» проиграл четыре из шести матчей сезона

«Манчестер Юнайтед» уступил в четырёх матчах из шести в нынешнем сезоне во всех турнирах.

20 сентября МЮ проиграл «Баварии» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов со счётом 3:4.

До этого команда Эрика тен Хага проиграла «Брайтону» (1:3), «Арсеналу» (1:3) и «Тоттенхэму» (0:2). Победу удалось одержать в матчах с «Вулверхэмптоном» (1:0) и «Ноттингемом» (3:2).

В следующем матче «Манчестер Юнайтед» встретится с «Бёрнли» в рамках шестого тура АПЛ. Игра пройдёт 23 сентября.

Ранее Сульшер заявил, что подписание Роналду в «Манчестер Юнайтед» было ошибкой.