Сульшер заявил, что подписание Роналду в «Манчестер Юнайтед» было ошибкой

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал момент возвращения нападающего Криштиану Роналду в клуб.

«Это решение, от которого было трудно отказаться, но оно оказалось ошибочным. Когда он подписал контракт, это казалось правильным, что чувствовали и болельщики», — цитирует Сульшера The Athletic.

Норвежский специалист возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 2018-го по 2021 год.

В конце 2022 года Роналду со скандалом покинул клуб, перед этим дав разоблачающее интервью. В настоящий момент главным тренером команды является Эрик тен Хаг.

Ранее Сульшер рассказал, как Фергюсон извинился перед ним за ситуацию с Роналду.