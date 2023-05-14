Сульшер рассказал, как Фергюсон извинился перед ним за ситуацию с Роналду
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«Это единственный раз, когда Фергюсон извинился передо мной. Он позвонил мне и извинился, потому что знает, как это сложно. Сложно быть главным тренером МЮ в том числе потому, что тебе не избежать советов от бывших тренеров», — цитирует Сульшера The Athletic.
Норвежский специалист возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 2018 по 2021 год.
В конце 2022 года Роналду со скандалом покинул клуб, перед этим дав разоблачающее интервью. В настоящий момента главным тренером команды является Эрик тен Хаг.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» уступил «Вест Хэму» в матче АПЛ.