Сульшер рассказал, как Фергюсон извинился перед ним за ситуацию с Роналду

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал, как сэр Алекс Фергюсон извинился перед ним за критику после того, как специалист оставил Криштиану Роналду на скамейке запасных.

«Это единственный раз, когда Фергюсон извинился передо мной. Он позвонил мне и извинился, потому что знает, как это сложно. Сложно быть главным тренером МЮ в том числе потому, что тебе не избежать советов от бывших тренеров», — цитирует Сульшера The Athletic.

Норвежский специалист возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 2018 по 2021 год.

В конце 2022 года Роналду со скандалом покинул клуб, перед этим дав разоблачающее интервью. В настоящий момента главным тренером команды является Эрик тен Хаг.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» уступил «Вест Хэму» в матче АПЛ.