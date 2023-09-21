Онана назвал матч с «Баварией» в Лиге чемпионов одним из худших в карьере

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана прокомментировал поражение от «Баварии» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы начали матч очень хорошо. Но после моей ошибки потеряли контроль над игрой. Из-за этой ошибки команде потребовалось отыгрывать пропущенный мяч.

Это был один из моих худших матчей. Но у нас большие амбиции», — приводит слова Онана BBC.

Игра завершилась со счётом 4:3 в пользу «Баварии». «Бавария» набрала три очка и занимает первое место в группе А. У англичан ноль очков.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» проиграл четыре из шести матчей сезона.