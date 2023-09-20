«Зальцбург» выставил на матч с «Бенфикой» самый молодой состав в истории ЛЧ

«Зальцбург» выставил на матч первого тура групповой стадии Лиги чемпионов с «Бенфикой» самый молодой состав в истории турнира.

AP

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