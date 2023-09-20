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«Зальцбург» выставил на матч с «Бенфикой» самый молодой состав в истории ЛЧ

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«Зальцбург» выставил на матч первого тура групповой стадии Лиги чемпионов с «Бенфикой» самый молодой состав в истории турнира.
«Зальцбург» выставил на матч с «Бенфикой» самый молодой состав в истории ЛЧ
  • AP
  • © Armando Franca

Как сообщает Opta, средний возраст команды составляет 21 год и 183 дня.

Матч «Бенфика» — «Зальцбург» состоится 20 сентября в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что гол Беллингема помог «Реалу» победить «Унион» в матче Лиги чемпионов.

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