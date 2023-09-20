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«Бавария» победила «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги чемпионов

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«Бавария» победила «Манчестер Юнайтед» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Игра завершилась со счётом 4:3.

У «Баварии» забили Лерой Сане, Серж Гнабри, Гарри Кейн, реализовавший пенальти, и Матис Тель. В составе МЮ отличились Расмус Хойлунд и Каземиро, оформивший дубль.

«Бавария» набрала три очка и занимает первое место в группе А. У англичан ноль очков.

В матче группы С «Наполи» победил «Брагу» со счётом 1:0. «Наполи» набрал три очка и лидирует в группе. У «Браги» последнее место.

Ранее «Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Интером».

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