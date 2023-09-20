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«Реал Сосьедад» без Захаряна сыграл вничью с «Интером» в Лиге чемпионов

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«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Интером» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Игра завершилась со счётом 1:1. У «Реал Сосьедад» забил Браис Мендес. В составе «Интера» отличился Лаутаро Мартинес.

Российский полузащитник испанского клуба Арсен Захарян провёл игру на скамейке запасных.

В другом матче «Зальцбург» обыграл «Бенфику» со счётом 2:0.

«Реал Сосьедад» набрал одно очко и находится на втором месте в группе D. У «Интера» одно очко и третья позиция. Лидирует «Зальцбург», у которого три очка. У «Бенфики» ноль очков.

Ранее «Арсенал» разгромил ПСВ в матче Лиги чемпионов.

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